Amenazan desde Venezuela a locutor que entrevistó a Bonny Cepeda

Amenazan desde Venezuela al locutor Santiago Matías, quien entrevistó al cantante dominicano, Bonny Cepeda, quien encendió la polémica al afirmar que le pagaron 60.000 dólares por cantarle a Nicolás Maduro por su cumpleaños en 2020.

“Comenzaron las amenazas desde Venezuela”, escribió Matías en su cuenta en Twitter donde compartió una captura de WhatsApp, con una serie de insultos, provenientes desde un número en Venezuela.

Amenazan desde Venezuela a locutor Santiago Matías: polémica de Bonny Cepeda

El cantante dominicano se ha visto en el ojo del huracán luego de tal declaración, a propósito de la crisis humanitaria que vive Venezuela, de la cual la oposición y la comunidad internacional hacen responsable a Maduro.

A propósito de eso, un audio compartido por la periodista Carla Angola, Cepeda se retractó de lo que dijo.

“Perdí un poco el horizonte, contesté cosas que no eran de manera sarcástica (…) Nosotros los dominicanos utilizamos decir me pagaron un millón de dólares; pero faltó decir no es problema tuvo“, dijo al manifestar que lo “presionaron” para contestar.

¿Por qué Bonny Cepeda le cantó a Maduro?

El también viceministro de cultura de República Dominicana, indicó que le cantó a Maduro porque es su “amigo”.

Durante la entrevista, el merenguero expresó que como artista el se presentan donde lo contraten, independientemente de quien sea.