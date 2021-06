Así funciona el Dr Armando Vaccuno, asistente vía WhatsApp que resuelve tus dudas sobre la vacuna COVID-19

Infobae indica que la Secretaría de Salud informó que el chatbot de Susana Distancia dejó de funcionar, y fue sustituido por el asistente virtual vía WhatsApp ante el hecho de que las inquietudes de la población están relacionadas con vacunación.

Cómo funciona la nueva herramienta del gobierno

Para atender cualquier pregunta, duda e información sobre las diferentes vacunas contra COVID-19 y centros donde se aplica, la Secretaría de Salud puso en operación a este asistente virtual también conocido como chatbot en la plataforma de mensajería instantánea Whatsapp, a través del número 56-1713-0557.

Durante la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, explicó que para iniciar una conversación con el chatbot denominado Dr. Armando Vaccuno, sólo será necesario enviar un mensaje con la palabra “hola”.

Instantáneamente se obtendrá respuesta del asistente virtual, quien ofrece una serie de opciones para proporcionar información sobre la vacuna contra COVID-19, o bien, redireccionar a vacunacovid.gob.mx.

“Recuerda: Para que estés totalmente protegido, debes completar tu esquema de vacunación. ¿Ya te vacunaste? Escribe la palabra: S️í/No”, es el mensaje con el que serás recibido.

Armando Vaccuno la herramienta de la Secretaría de Salud (Foto: Especial)

En caso de no haberte vacunado, deberás proporcionar datos como tu CURP y tu nombre, en caso de estar en el rango de edad que actualmente recibe tu vacuna, te brindará la siguiente información:

° ¿Dónde y cuándo recibo mi vacuna?

° Antes de mi vacuna.

° Después de mi vacuna.

Además, el robot te puede brindar otras preguntas precargadas y relacionadas con tu proceso de vacunación: ¿cuándo me toca mi vacuna; ¿cómo registrarse?; ¿qué pasa si no me llaman?; ¿debo registrarme para mi segunda vacuna?.

En caso de pertenecer a un grupo que todavía no recibirá la vacuna, entonces se activarán las notificaciones, y cuando te llegue la hora, entonces te avisará sobre el registro.

Este chatbot es similar al de Susana Distancia que estuvo en operación durante la Jornada Nacional de Sana Distancia. Dr. Armando Vaccuno fue creado por WhatsApp, Facebook y Auronix en conjunto con la Secretaría de Salud y trabajan para que en poco tiempo esté disponible para alguna otra plataforma de mensajería.

Al respecto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, destacó la importancia de tener una comunicación bidireccional entre población y gobierno.

“Nos interesa que todas las personas se involucren en este proceso en la medida de sus necesidades e inquietudes y que externen comentarios, dudas u opiniones”, indicó durante la conferencia de prensa sobre el avance de la pandemia en México.

Es importante subrayar que a través de este robot no podrás tener ayuda personalizada, ni puedes hacerle preguntas que estén fuera de las opciones que te brinda el menú.

Si requieres mayores informes, hay otras vías por las que te puedes comunicar para recibir información como lo es la página web vacunacovid.gob.mx, el correo electrónico [email protected] y el centro de atención telefónica para vacuna COVID 55-3684-0370.

Por otra parte, de acuerdo con las autoridades, el próximo domingo 6 de junio será suspendida la jornada de vacunación contra COVID-19, con el propósito de facilitar el proceso electoral y que la población acuda a ejercer su derecho al voto.

Ello no tendrá consecuencia alguna en la estrategia y quien tenía planeado acudir el domingo podrá hacerlo el lunes, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Fuente: Infobae.com