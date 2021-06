Bonny Cepeda recibió 60mil dólares por cantarle cumpleaños a Maduro

El merenguero dominicano Fernando Antonio Cruz, mejor conocido como Bonny Cepeda, confesó haber recibido la cantidad de 60.000 dólares por un show privado que le hizo a Nicolás Maduro en su cumpleaños N° 58.

Cepeda reveló la noticia en una entrevista realizada por el presentador dominicano Santiago Matías para el programa Alofoque Radio Show, donde además, dijo que es la segunda vez que canta para Maduro, ya que él es un artista y hace shows donde lo contraten.

No valía la pena, yo le doy esos 60.000 dólares si usted no vuelve más nunca a Venezuela. Está sufriendo mucha gente; si esa gente sufre este tipo no puede tener ninguna celebración. Su legado musical, el respeto que tiene no se puede echar a la basura para cantarle a ese asesino.