Casi 1.200 nuevos casos y 13 muertes en 24 horas, según Ñáñez

El ministro chavista de Comunicación, Freddy Ñáñez, anunció este miércoles que hubo 1.188 nuevos casos de coronavirus y 13 muertes en las últimas 24 horas. En su reporte no hizo mención a la cuestionada vacunación en el país, necesaria para volver a la normalidad, pero si mencionó jornadas de desinfección.

“Cumplimos 444 días con la pandemia en nuestro país, en este sentido informamos que durante las últimas 24 horas registramos 1.188 nuevos contagios, todos por transmisión comunitaria. Los casos comunitarios están ubicados en: Yaracuy 251, Falcón 186, Zulia 135, Barinas 99, Apure 91, La Guaira 81, entre otros. Yaracuy es hoy la entidad con mayor número de contagios, en 11 de sus 14 municipios: San Felipe 71, Independencia 48, Cocorote 31, Nirgua 30, Peña 24, Bruzual 13, entre otros”, detalló Ñáñez vía Twitter.

En su recuento general, el vocero de Nicolás Maduro indicó lo siguiente: “Llegamos a un total de 236.755 casos confirmados, 217.798 personas recuperadas, lo que representa el 92% de los contagios. Contamos con 16.283 casos activos, 15.785 están siendo atendidos en el sistema público de salud y 498 en clínicas privadas. Tenemos 9.813 pacientes que se encuentran asintomáticos, 5.220 con Insuficiencia Respiratoria Aguda leve, 949 con Insuficiencia Respiratoria Aguda Moderada y 301 en la Unidad de Cuidados Intensivos”.

“Lamentablemente, reportamos 13 nuevos fallecidos para llegar a 2.674: 2 hombres de 34, 67 años y 2 mujeres de 52, 53 años de Anzoátegui, 2 mujeres de 58, 83 años y 1 hombre de 39 años de Sucre, 1 hombre de 62 años y 1 mujer de 70 años de Miranda, 1 mujer de 77 años de Caracas, 1 hombre 72 años de Apure, 1 mujer de 58 años de Nva. Esparta, y 1 hombre de 62 años de La Guaira. Condolencias a sus familiares y deudos”, acotó.

Finalmente, Freddy Ñáñez dijo que “este miércoles hemos llegado a 60 jornadas de desinfección, abarcando 7.390.000 espacios públicos en todo el país gracias a la Misión Venezuela Bella, con el fin de combatir la Covid-19 y garantizar la protección a todo el pueblo venezolano”.

Adultos mayores de Maracay critican la desinformación en la vacunación



Más temprano se conoció que adultos mayores de Maracay reprocharon este miércoles la desinformación en el proceso de vacunación en la capital aragüeña, luego que los hicieran acudir al centro de inoculación lunes, martes y hoy para que finalmente les dijeran que no los podían inmunizar.

“Le habla el doctor Omar Molina. He venido en 3 oportunidades a Corposalud. Soy un señor de 73 años con bastantes enfermedades. Vinimos el lunes y nos dijeron que viniéramos el martes. Vinimos ayer y luego nos comentaron que nos acercáramos hoy en la madrugada. Estoy desde las 4:00 am haciendo cola. Nos anotamos en un listado. Fui el 404, y nos informaron que no nos van a poner la vacuna porque no teníamos el anuncio por el carnet de la patria”, relató un abuelo a los medios presentes, en un video cortesía del periodista de Punto de Corte Alejandro Sáenz.

Ante esto, pidió al gobernador de la entidad, Rodolfo Marco Torres, que por favor “tome cartas en el asunto”.

“Ayer por todas la redes nos ofrecieron a los viejitos que nos iban a vacunar. Hoy vinimos cerca de 3 mil personas. Y esto es un abuso, esto no se le hace al pueblo, gobernador. Tome cartas en el asunto”, pidió.

