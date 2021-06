Colombia Comisionado de Paz y su molestia con Uribe| Minuto30

Este lunes Iván Duque nombró a Juan Camilo Restrepo como el nuevo comisionado de Paz, en reemplazo de Miguel Ceballos, quien renunció a su cargo, al parecer, por una molestia con el expresidente Álvaro Uribe.

Según lo explicó Ceballos en diálogo con Blu Radio, su situación con el gobierno se rompió desde diciembre, cuando Uribe envió un delegado suyo a dialogar con el ELN, en La Habana.

«Cuando se da una primera visita de una persona enviada por el presidente Uribe a La Habana para hablar con el ELN, yo no estuve enterado. En ese momento me molesté mucho y le dije al presidente Duque que no podía seguir en el Gobierno. El presidente me dijo que tenía que contarle al país y lo hice», indicó Ceballos.

Le puede interesar: Egan Bernal ganó la etapa 16 y es más líder que nunca

Además, Ceballos aseguró que seguirá trabajando en las negociaciones que giran sobre el paro nacional.

¿Quién es el nuevo comisionado de Paz

El designado Alto Comisionado de Paz, Juan Camilo Restrepo Gómez, es abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, de Medellín, y especialista en legislación tributaria de la misma institución.

Viene de desempeñarse como Viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y ejerció como Viceministro del Interior y Asesor Legislativo del Ministerio de Defensa.

Así mismo, fue Asesor de la Alcaldía de Medellín entre 2004 y 2005 y, en el ámbito académico, se ha desempeñado como Director del Consultorio Jurídico de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo y docente de la Universidad Autónoma Latinoamericana.