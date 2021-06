Desconocidos asesinan a dos mujeres comerciantes en El Callao

1194971

El Callao.-Dos mujeres fueron asesinadas por desconocidos en la población minera de El Callao, municipio homónimo del estado Bolívar, el 1 de junio. El reporte oficial detalló que funcionarios militares encontraron los cadáveres en el sector minero La Iguana.

Las fallecidas fueron identificadas por las autoridades como Martha Liliana Aristizábal de 37 años y Dorialcely del Valle Tocuyo Martínez de 29 años, ambas eran comerciantes informales. Según funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) las mujeres estaban dentro de una vivienda con múltiples heridas de armas de fuego.

En el lugar encontraron la ropa de las víctimas, así como 10 conchas de balas de calibre 9 milímetros. Los cuerpos fueron trasladados hasta la delegación de Upata, municipio Piar para realizar la autopsia y continuar con las investigaciones para conocer el móvil y los responsables del femicidio.

Enfrentó al alcalde en una protesta

Tocuyo Martínez enfrentó al alcalde de El Callao, Alberto Hurtado, el pasado 25 de mayo, en una protesta que hubo en la población por la falta de comida. La mujer reclamó por la falta de alimentos y señaló a Hurtado de utilizar dinero público para beneficios personales, según lo que expresó en un video que se hizo viral en redes sociales luego de conocerse su muerte.

“Si no me mata el COVID, me va a matar el hambre (…) Ustedes comen, nosotros no. Que me maten, aquí hay bastante cámara, si me matan fue él, porque no le importó lo que yo dije. (…) Prefiero que me maten a que mis hijos me pidan comida y yo no tenga que darles”, dijo Tocuyo Martínez según el video difundido, en donde había un grupo de funcionarios policiales.

