Digitel actualizó el precio de sus planes – mayo 2021

Digitel ya ha realizado el ajuste correspondiente al mes de mayo, tras varios días con su plataforma Digitel en línea en mantenimiento.

Desde tempranas horas de la mañana del día hoy, ya es posible acceder a la plataforma Digitel en línea para poder gestionar cambios de planes y consulta de consumos. Por supuesto uno de los motivos de estos días de mantenimiento como es de costumbre era realizar el ajuste de sus tarifas de cada mes.

Este ajuste apenas representa un 20% con relación al mes de abril ubicando el costo de los planes de Digitel para este mes de mayo de la siguiente manera.

Precios planes Digitel Mayo 2021

Plan Radicall Plus: Bs 600.000,00 ($ 0,21)Plan Inteligente plus 500 MB: Bs. 956.000,00 ($ 0,34)Plan inteligente Plus 1.1 GB: Bs. 2.152.912,00 ($ 0,76)

Plan radical plus mayo 2021

Con respecto al precio del gigabyte adicional no han anunciado cambios manteniéndose en los mismos $ 0.8 por GB consumido

Estos precios son según la tasa de cambio oficial vigente del Banco Central de Venezuela al momento de la redacción de esta nota.

