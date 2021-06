Docentes de Fe y Alegría sufren por retraso en pago de la última quincena

No han recibido sus quincenas. Trabajadores de las instituciones Fe y Alegría están a la espera del pago de la última quincena de mayo, pues debía ser cancelada del día 28 pero, hasta el sol de hoy el Ministerio de Educación no ha enviado los recursos. Además cuentan que los atrasos se vienen evidenciando desde marzo, en donde el 74% del personal no les fue cancelado su salario.

Lapatilla.com

Son 9.000 trabajadores aproximadamente los que se ven afectados a nivel nacional, los cuales hasta el día de ayer sumaban cinco días de atraso. Denuncian que una vez las autoridades están violando el convenio que tienen con la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC).

Quienes hacen vida en Fe y Alegría aseguran que a pesar que el sueldo que ganan es poco, es un derecho y ellos cuentan con eso para solventar una que otra de sus necesidades básicas. “Hacemos el llamado y la solicitud de nuestro pago”, dijo Angélica López, profesora de Fe y Alegría, quien además precisó que desde marzo la subvención llega con retrasos, pero la de mayo es la que ha demorado y no han tenido ninguna respuesta.

A través de un comunicado, desde la primera vicepresidencia de AVEC informaron que “no solo nos preocupamos, sino que nos estamos ocupando, estamos haciendo las llamadas a los entes correspondientes y según se depositó la orden de pago”, dice uno de los párrafos, sin embargo el dinero de la subvención aun no aparece depositado en las cuentas bancarias de AVEC.

En el comunicado aseguran que aquellas instituciones que tengan recursos adicionales les hagan el debido pago a sus trabajadores, mientras esperan por el ministerio y no sigan afectados por los retrasos por más tiempo.

Quienes hacen vida en las instituciones Fe y Alegría realizaron una campaña por medio de las redes sociales con la etiqueta #QuéPasóConLaQuincena con el fin de visibilizar el problema y los atrasos de sus quincenas.

La profesora López dijo que ayer en todas las redes sociales y estados de WhatsApp los trabajadores se unieron a la protesta virtual “amanecimos colocando esto es nuestras redes, en reclamo al pago de la segunda quincena del mes de mayo”.