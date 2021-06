El próximo 26 de junio en Doral: Vuelve “Free The Whales” el festival de cerveza más popular de Miami

Free The Whales, el festival de cerveza más popular de Miami, hace su regreso este mes para poner un poco de vida a la escena local de la ciudad, a medida que todo vuelve a la normalidad después del COVID-19.

Los influencers locales de cerveza artesanal Kris Marino y Adam Darnell de Boxelder presentarán a los mejores cerveceros del país, mientras los asistentes degustan docenas de cervezas súper raras.

Este festival anual originalmente se lanzó para celebrar el cumpleaños de Marino, pero luego se convirtió en un festival de la cerveza exitoso, reseñó News Break.

El evento, que regresa por sexto año, se llevará a cabo el próximo sábado 26 de junio, en Tripping Animals Brewing Co. ubicado en Doral.

Este año, el festival de tres horas de duración hará un regreso impresionante, mostrando más de 40 cervecerías respetadas y prometedoras tanto en el estado como en todo el país. Durante el evento, ofrecerán más de 50 opciones con tragos ilimitados de sus cervezas más exclusivas.

Actualmente hay un número limitado de entradas a la venta a través de Oznr de Brewed Events . Los boletos de admisión general tienen un precio de 100 dólares por persona e incluyen acceso al evento al mediodía, una copa de degustación del evento Free The Whales y bebidas ilimitadas de las cervecerías participantes.

“Tenemos una gran combinación de cervecerías de la vieja escuela de primer nivel mezcladas con algunas de las mejores marcas de la nueva escuela. Creo que vamos a ver algunas cosas locas. Será un poco salvaje. Mucha gente ha estado esperando para desahogarse después del covid, pero será bastante increíble y estoy feliz de que podamos hacerlo el evento”, dijo Marino.

Y si bien las opciones de comida para la mayoría de los festivales de cerveza generalmente no son más que una forma rápida de absorber la espuma y seguir bebiendo, no es así en Free The Whales. En cambio, la línea de comida que Marino ha seleccionado para su sexta fiesta anual es una selección saludable de algunos de los chefs y restaurantes emergentes más codiciados del sur de Florida.

Fuente: Miami Diario