España | Rihanna da la sorpresa con este histórico posado en Vogue

Han pasado 4 años desde que no escuchamos música nueva de Rihanna. A pesar de todo, la de Barbados no deja de sorprendernos con nuevos lanzamientos de su marca de ropa, belleza o lencería. Ahora, la cantante ha sido protagonista de la portada para Vogue Italia de este mes.

Se trata de una portada muy especial ya que el equipo de la revista ha planificado y ha organizado esta página solo para Rihanna. Según ha comentado el director el director de la revista, Emanuele Farneti, es la primera vez que piden a la artista y protagonista de la portada que lo hiciera todo; o sea, posar, elegir la ropa y ser fotografiada.

Farneti ha comentado que «Rihanna ha estado tantas veces en las portadas, pero nunca como esta vez en la versión en la que ella eligió mostrarse, sin filtros ni mediaciones». La artista no tardó en compartir la portada en sus redes sociales, donde enseguida recibió miles de me gusta y otros tantos comentarios.

En la fotografía se la puede ver vistiendo un vestido lencero negro con sandalias atadas en torno a sus piernas. Esta portada pertenece a la línea ‘the Do It Yourself issue’ (‘el problema de hacerlo tú mismo), una línea que consiste en que la persona a la que fotografían deciden cómo van a salir.

Obviamente, en los créditos de la portada aparece la marca Fenty Beauty, la gama de productos de belleza que ha acompañado a Rihanna en la sesión. Además también aparece Savage X Fenty, la línea de lencería de la artista. Por ahora ha publicado 4 fotos de las cuales, la última dista mucho en estética de las demás. En ella aparece con un look más cargado y oversize, con camiseta, varios niveles de pantalones y dos chaquetas.

Parece que Rihanna está viviendo una de las mejores etapas de su vida, tanto a nivel profesional como personal. La cantante está teniendo mucho éxito en sus empresas de cosmética, ropa interior y moda, además de estar en uno de sus mejores momentos junto su pareja ASAP Rocky. Eso sí, para escuchar nueva música tendremos que esperar un poquito más.