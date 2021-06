España | Rocío Carrasco visita Chipiona, en el aniversario de la muerte de su madre

Tras el fin del documental de Rocío Carrasco. Este miércoles, se emitió una entrega muy especial, en la que además de estar la protagonista en plató, se pudieron ver imágenes de su histórica visita a Chipiona, en el decimoquinto aniversario de la muerte de su madre, Rocío Jurado.

«Vamos a Chipiona en tren. Es donde he pasado muchos de los mejores momentos de mi vida. Para mí significa diversión, vacaciones, poder caminar sola por la calle sin que nadie me vigilara… también asocio el lugar a mi madre, a mi padre y a mi adolescencia», comienza el vídeo de su visita a Chipiona.

Esta visita tuvo lugar el día del aniversario del fallecimiento de su madre. Un lugar al que Rocío Carrasco llevaba mucho tiempo sin volver. Así pues, finalmente ha decidido regresar para no volver a irse, como ella misma explicó.

«Es el lugar en el que descansa ella, no entiendo Chipiona sin mi madre. Voy llenando mi recipiente de vidas y cada vez me encuentro con más fuerza para hacer más cosas. Vuelvo a Chipiona para no dejar de venir», declaró.

Rocío Carrasco se emociona al visitar la tumba de su madre en el cementerio de Chipiona #RocioSeguirViva pic.twitter.com/UTlMafOjIS — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) June 3, 2021

Rocío Carrasco regresó del viaje con las pilas completamente recargadas, reconciliada con el lugar que la vio crecer y con la intención de comprarse una casa allí. El vídeo de su regreso a Chipiona también tuvo una parte muy emotiva, durante la visita a la tumba de su madre.

«Fue difícil, pero era algo que quería hacer. Quería empezar habiendo superado eso, pues antes ni mi cabeza ni mi estado me lo permitían. Fue muy duro, pero también muy gratificante», explicó la hija de Rocío Jurado.

Hasta hace poco, Rocío era incapaz de escuchar las canciones de su madre. Sin embargo, eso ha cambiado y ahora confiesa que por fin ha podido volver a escucharlas: «He vuelto a disfrutar las canciones de mi madre y una de mis favoritas es Punto de partida».