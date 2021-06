Lo que opina Chris Bosh sobre la falta de Anthony Davis en los Lakers

Chris Bosh y LeBron James jugaron juntos y fueron campeones en sus días en South Beach con el Miami Heat. Pero su amistad no tuvo en cuenta que Bosh dijo que Anthony Davis “es más crucial” para Los Angeles Lakers que el cuatro veces Jugador Más Valioso de la NBA.

En una aparición reciente en Speak For Yourself, se le preguntó a Chris Bosh si estuvo de acuerdo con la opinión del presentador Marcellus Wiley de que Anthony Davis es el jugador que más necesitan los Angeles Lakers en la NBA, y esto fue lo que el ex gran hombre del Miami Heat dijo al respecto:

“Sí, estaría de acuerdo. Ellos y yo creemos que Bron también estaría de acuerdo contigo. Se esfuerzan por darle a Anthony Davis la pelota cuando está sano. Está muy involucrado en la ofensiva. Ya sea que él o LeBron James estén tomando la mayor cantidad de tiros, todavía es un golpe doble. No puedes saber cuál es el número uno. Es una gran parte de este equipo”.

Sobre LeBron James y Anthony Davis siempre puede ser motivo de un debate sabroso. Por un lado, los Lakers acaban de comprobar cómo es jugar sin Davis cuando perdieron ante los Phoenix Suns menos el gran hombre en el Juego 5 de su serie de primera ronda.