Perú | Excabecilla del MRTA, Peter Cárdenas, regresaría al Perú si gana Castillo

El exintegrante del MRTA viene realizando campaña a favor de Pedro Castillo en Estocolmo

El exintegrante del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Peter Cárdenas Schulte, reveló sus intenciones de regresar al Perú si en esta segunda vuelta electoral gana el candidato presidencial Pedro Castillo (Perú Libre).

En una entrevista con la revista Caretas, Peter Cárdenas habló sobre el panorama político que se vive en el Perú en torno a las elecciones del 6 de junio desde Estocolmo, Suecia. El ex número 2 del MRTA señaló que quisiera regresar a nuestro país para hacer política. Sin embargo, consideró que si gana Keiko Fujimori esto no podría darse ya que sería “perseguido”.

“A mí me gustaría volver al Perú y hacer política. Pero si gana Keiko, yo no voy a poder ir al Perú nunca más en mi vida. Porque me quieren volver a sentenciar a cadena perpetua.”, dijo Cárdenas.

“Si gana Castillo, podría volver a Lima. Yo no pido nada, ni espero nada. Pero al menos pienso que no me van a perseguir como los fujimoristas.”, agregó.

Bajo ese propósito, Peter Cárdenas, quien salió en libertad el 22 de setiembre del 2016, ha manifestado su apoyo al candidato de Perú Libre junto a otras personas en Estocolmo, así lo confirma una publicación que realizó en su cuenta de Facebook.

“Estocolmo con Castillo”, escribió en Facebook como leyenda.

Como se recuerda, Cárdenas Schulte fue quien organizó las ‘cárceles del pueblo’, lugares donde se recluía y se torturaba a empresarios que secuestraban con el fin de financiar sus actos con las recompensas.

Finalmente, fue condenado por el delito de terrorismo, terrorismo agravado y contra la fe pública.