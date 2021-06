Molestos y antiestéticos los granos en la cara son una de las afecciones más comunes del mundo y aunque pienses que es algo que más bien pasa a los adolescentes, en realidad, pueden aparecer en el momento menos esperado. De hecho, cualquier persona los puede tener en algún momento de su vida adulta.

Por qué salen granos en las mejillas

Antes de explicarte cómo eliminar los granitos en las mejillas, queremos indicar que este problema puede estar provocado por diversos factores. Conocer las diferentes causas puede ayudarte a determinar cuál es el tratamiento más adecuado para acabar con ellos definitivamente. Si quieres saber cómo quitar los granos de la cara, primero descubre su origen. Los más frecuentes son:

Mala alimentación

Una de las principales causas que provocan la aparición de granitos en las mejillas es la mala alimentación. Como sabes, los malos hábitos en la alimentación no solo pueden conducir al sobrepeso, a enfermedades diversas o a sufrir más ansiedad vinculada a la comida, sino que también pueden influir directamente en la salud de tu piel. Consumir exceso de grasas y azúcares estropea la piel y hace que surjan granos y otras imperfecciones en ella. También se recomienda evitar el abuso de alcohol, cacao y café. Para reducir los granos con origen en una mala alimentación, tan solo deberás reconducir tus hábitos. Conviene comer más alimentos antioxidantes, como frutas y verduras, y beber mucha agua (hasta 2 litros al día).

Problemas hormonales

Los desajustes hormonales también son una de las principales causas de las afecciones cutáneas, como el acné hormonal. Los cuadros de estrés donde las hormonas se revolucionan mucho más, favorecen a la aparición de granos en las mejillas. En el caso de las mujeres, además, es normal y habitual que aparezcan este tipo de granos en fase premenstrual o durante la menstruación.

Mala higiene facial

Limpiar a diario la piel e hidratarla en profundidad es esencial para mantenerla en perfecto estado. Muchas personas no siguen este hábito y no limpian su rostro correctamente, dejando suciedad como restos de maquillaje o sudor. Esta mala praxis propicia la aparición de espinillas enterradas, así como brotes de granos en las mejillas.

Para reconducir la situación es importante incorporar rutinas de higiene diarias que incluyan la limpieza con agua y jabón facial, la aplicación de cremas de día y de noche y el uso de exfoliantes y mascarillas, por lo menos, una vez cada 15 días.

Tipo de piel

El tipo de piel también influye mucho en la manifestación de granos en las mejillas. La piel grasa es la más propensa a ello, así que si este es tu tipo de piel deberás aumentar sus cuidados a base de buena hidratación y la aplicación de cremas tanto limpiadoras como exfoliantes.

Exceso de sol

Las condiciones meteorológicas pueden ensuciar tu piel rápidamente y la exposición solar también puede incidir en la aparición de granos en las mejillas. Por ello, hay que tener especial cuidado, sobre todo en condiciones atmosféricas extremas, durante los meses más calurosos y también los más fríos, donde se deberán extremar los cuidados de la piel y adaptarlos a las necesidades de tu tipo de piel, para evitar la aparición de granos molestos y otros problemas cutáneos.

Uso de malos cosméticos

Cuidar la piel es fundamental y, para ello, es necesario contar con los productos cosméticos adecuados. No solo hablamos de apostar por las mejores cremas, sino también por las que se adapten 100% a tu tipo de piel y, por ende, a sus necesidades.

Tipos de granos en las mejillas

Espinillas enterradas, granos de agua, granos rojos, granos blancos… ¿Conoces estos tipos de granos en las mejillas? Ahora que sabes las principales causas que originan los granos en las mejillas, es hora de identificar cuáles son las diferentes versiones en las que se pueden manifestar para poder tratarlos de la mejor forma posible. Estos son los más comunes:

Granos rojos

Los granos rojos en las mejillas son de los más habituales. Se trata del grano más común y su mismo nombre indica su apariencia: son de color rojo. Es importante no tocarlo, sobre todo con las manos sucias, pues podrías empeorar la infección. Generalmente este grano se trata con cremas específicas o limpiadores. Los granos rojos son consecuencia de distintas causas: problemas hormonales, llevar una dieta rica en grasas (fritos, embutidos…), excesivo consumo de chocolate, falta de descanso o cuadros de ansiedad o depresión.

Granos blancos

Los granos blancos en las mejillas, también conocidos como bolitas de grasa o millium, son el resultado de la obstrucción de los poros por sebo o grasa, por las impurezas del aire o bien, por las células de piel muerta acumuladas, que no pueden salir a través del poro hacia el exterior. Si tienes la piel grasa, probablemente, estos pequeños granitos blancos serán los predominantes en tus mejillas. Además, pueden tardar un tiempo algo largo en irse por sí solos, pero no conviene manipularlos en casa, sino que lo haga alguien profesional.

Puntos negros

Otro tipo de grano habitual en las mejillas son los puntos negros. Son el resultado de que las células muertas y los residuos del aire, como la polución, taponen la piel y su color negro es debido a la reacción del exceso de grasa que está en contacto con el aire y a los propios residuos de polución, como el humo de los coches. El abuso de maquillaje, la exposición al polvo y la contaminación son los principales orígenes de ensuciar los poros y producir más grasa en la piel, provocando estos puntos negros.

Espinillas enterradas

Las espinillas enterradas, también conocidas como espinillas ciegas, son un tipo de grano que se desarrolla debajo de la superficie de la piel. Si bien no se puede observar a distancia, podrás ver de cerca un pequeño bulto y sentir el bulto completo, más grande que a simple vista, ocasionado por un quiste o nódulo infectado.

Este tipo de granos se forma cuando el sebo, las bacterias y la suciedad quedan atrapadas en un poro, dando como resultado el bulto enmascarado y doloroso, que no suele tener «cabeza» o «punta» como otros granos porque se encuentra a mayor profundidad y el poro está totalmente obstruido.

Espinillas

Además de las espinillas enterradas, es normal que puedan aparecer espinillas normales, sin enterrar, en las mejillas. Son pequeños granos con la punta blanca, resultado de una ligera infección en el poro, por lo que también se les denomina granos con pus. Además de en las mejillas, también pueden aparecer en otras partes del cuerpo, como la espalda, el cuello o el pecho, entre otras.

Granos de agua

Se les llama granos de agua a aquellos pequeños granos que suelen contener líquido. Se trata de pequeñas ampollas que pueden aparecer como un sarpullido y en consecuencia de que las bacterias taponen los poros y propicien un exceso de grasa en la piel y, además, haya una reacción que produce picor. Es muy importante no apretarlos ni abrirlos para no infectarlos más.

Tratamientos para eliminar los granos en las mejillas

Si en algún momento has sufrido un brote de granos en las mejillas te conviene conocer los diferentes métodos para su tratamiento. Para ello, será imprescindible conocer tanto el origen de los granos como la tipología de los mismos. No obstante, en caso de que estos consejos básicos no funcionen y no logres eliminar los granitos en las mejillas, te recomendamos acudir a tu médico o dermatólogo para que puedas llevar a cabo el tratamiento médico más adecuado para tu caso.

Higiene facial

Si hay algo básico para eliminar los granitos en las mejillas es mantener una buena higiene facial. Además de limpiar cada día tu rostro con agua y jabón facial, te animamos a combatir el acné y otros tipos de granos y a evitar futuros brotes con productos de limpieza facial que contengan ingredientes activos como el ácido salicílico, que te permitirá limpiar poros obstruidos y mejorar la exfoliación, o el peróxido de benzoilo que actúa directamente sobre aquellas bacterias más difíciles de combatir.

Por otro lado, limpiar a fondo impurezas, grasa, células muertas y restos de maquillaje será fundamental para mantener tu piel limpia. Así que, fuera pereza, y lava tu rostro dos veces al día: una vez por la mañana y otra antes de acostarte. Puedes ayudarte de limpiadores faciales y agua micelar que completen la limpieza en profundidad del rostro. Recuerda: busca siempre cosméticos adaptados a tu tipo de piel y a sus necesidades.

Hidratación del rostro

Además de la limpieza, la hidratación también es imprescindible y es uno de los cuidados faciales que no debes obviar. Tanto la piel grasa, como la seca y la mixta necesitan su dosis saludable de hidratación, que permitirá mantener el rostro liso, suave y bien hidratado. Para las pieles grasas, más propensas a la aparición de granitos en las mejillas, se recomienda el uso de un humectante sin aceites.

No tocarse la cara

Sea el tipo de grano que sea el que se ha manifestado en tus mejillas (granos blancos, granos rojos, espinillas enterradas, puntos negros, granos de agua…) recuerda esta máxima: ¡prohibido tocar! Aunque resulte tentador reventar los granitos es mejor que no lo hagas puesto que al hacerlo estás ayudando a que las bacterias, la grasa o las células muertas se introduzcan aún más en el poro, lo que puede ocasionar que tu piel reaccione inflamándose más e incluso haciendo que el grano se infecte más y sea doloroso. Además, podrías dejar cicatrices en tu piel, así que… ¡Evítalo a toda costa!

Mejorar la alimentación

Otro tratamiento que no fallará a la hora de eliminar los granos en las mejillas es reconducir tus hábitos para que estos sean más saludables y esto no puede hacerse sin mejorar la alimentación. Como hemos visto la mala alimentación puede ser una causa directa de la aparición de granos en el rostro por lo que es hora de reducir los fritos y alimentos grasos, los azúcares, el alcohol, el café y el chocolate y apostar por una alimentación saludable y equilibrada, sobre todo rica en frutas y verduras.

Tratamientos dermatológicos

La tecnología médica puede ayudarte a resolver tus problemas de acné y de granos en las mejillas que sean de otro tipo. Existen diferentes tratamientos, como las terapias con luz LED que ayudan a reducir los granos y a reducir la inflamación. Los tratamientos estéticos pueden ayudarte a completar tus rutinas de cuidado facial y eliminar los granitos de la mejilla de forma efectiva y eficaz.

Además de estos consejos básicos, es importante que sepas que existe un tratamiento específico para cada tipo de grano. Te recomendamos apostar por cremas calmantes y productos específicos, que te ayudarán a tener una piel limpia y sana y a combatir los molestos granos en las mejillas. No dudes en consultar con tu dermatólogo.

