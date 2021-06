Simpaty el asistente virtual de Simple TV se estrena en Telegram

Simpaty, el asistente de virtual de Simple TV ahora también los puedes encontrar en Telegram y desde ahí podrán interactuar los clientes de la compañía para hacer gestiones y solicitudes referentes al servicio.

Simple TV pone en marcha su chatbot a través de Telegram. Donde podrás realizar diferentes solicitudes con el servicio tanto para clientes y no clientes de la empresa ya que había opciones para las personas que no forman que aún no cuenta con el servicio de Simple TV.

Según la información publicada por Edgar Rincon Molina, quien haría el anuncio en horas de la mañana de este viernes, a través de este chatbot podrás aclarar muchas dudas, y además interactuar con el asistente.

Con Simpaty en Telegram podrás realizar las siguientes requerimientos:

Solicitar información para comprar equipos para nuevos usuariosInformación de planes Consulta de saldo y días disponiblesCálculo de deudaResolución de algunas averiasConectar con un asesor de Simple TV

Para conectarte con Simpaty solo debes buscar en Telegram Simpatybot o puedes acceder directamente desde aquí @SimpatyChatBot. Y sólo bastará con seleccionar el comando /start para iniciar la interacción con el chatbot de Simple TV, de momento solicita un correo electrónico para poder interactuar.

Cabe destacar que aún el asistente se encuentra en «entrenamiento» por lo que tal vez en algunos comandos o palabras claves que ingreses no te de una respuesta satisfactoria, sin embargo durante los próximos días tal vez se agreguen mejoras.

