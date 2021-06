Unos 430 niños salieron solos de Venezuela entre octubre 2020 y febrero 2021

Los niños, niñas y adolescentes no acompañados y separados están entre los más invisibilizados de quienes emigran de Venezuela. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) analizó diversas fuentes documentales y realizó entrevistas con expertos en esta materia para analizar esta situación; las cuales fueron reflejadas en el informe «Pequeños en movimiento».

Llevar un cálculo certero de la cantidad de menores que viajan solos no es tarea fácil porque la mayoría de ellos ingresa a otros países por puntos no controlados, debido a que no poseen documentos y tratan de evadir cualquier contacto con autoridades para evitar ser identificados y devueltos a su país. Sin embargo, el portal Hijos Migrantes ha hecho algunas estimaciones sobre la movilidad de los niños venezolanos.

Entre los datos más resaltantes se encuentran que tras la reapertura de la economía en países receptores, «al menos 430 niños y adolescentes salieron de Venezuela solos o con otros menores de edad, entre octubre de 2020 y febrero 2021». De la misma manera, se encontró que para finales de 2020, 1,9 millones de menores de edad venezolanos estaban en situación de movilidad.

Los datos estudios también arrojan que para 2019 que más de 20.000 niños y adolescentes habían llegado solos a Colombia. No obstante, en medio de la pandemia, cerca de 750 menores de edad no acompañados regresaron a su país.

