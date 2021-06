Adamari López rompió con Toni Costa porque estaba con otro hombre

Luego que Adamari López y Toni Costa confirmaran su separación, alegando que fue por el bien de ambos, el programa ‘Chisme No Like’ reveló algunos detalles comprometedores de los motivos de su ruptura.

Los conductores Elisa Beristain y Javier Ceriani aseguraron que Adamari le encontró unos mensajes a Toni con otro hombre, además que ella prefería sacar a la luz este tema antes que hablar de la supuesta cirugía que se realizó para perder peso.

Según Elisa, Adamari se habría metido al celular de su prometido y le encontró mensajes con otro hombre y que hay prueba de ello.

«Si yo en Miami levanto la mano y pregunto ‘¿quién piensa que Toni Costa es gay?’ va levantar la mano todo el mundo, si no sos gay no hay problema, estamos diciendo que en el colectivo de la farándula todo el mundo decía que Toni Costa es gay», señaló Ceriani.

Por otro lado, los presentadores le reclamaron a Adamari por mentir sobre su forma de bajar de peso, pues presuntamente la boricua se realizó un procedimiento estético, lo que iría en contra del contrato que tiene con Oprah Winfrey.

«Se haya hecho una liposucción, el globo, la banda gástrica, lo que sea, ella no se tuvo que intervenir el cuerpo cuando esta con Oprah, no puede, no puede ni hacerse un masaje, tiene que hacer el procedimiento como firmó el contrato, si no es una estafa», expresó Ceriani muy molesto.

publicado por Mamás Latinas

