Adriana Azzi: Horóscopo del 4 de junio de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 4 de junio de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Dicha

Número de suerte: 731

Algo curioso con cheque o chequera. Exceso de actividades será estresante. Pasarás un día escuchando música. Alguien del extranjero que regresa. Firmas. Logros. Celebraciones y copas por un logro. Te vuelves a levantar. Armonía después de gran turbulencia. Olvida el pasado.

Trabajo: Harás cosas que no esperabas para ganarte el dinero que necesitas, aparte de tu trabajo.

Salud: Estrés.

Amor: Alguien te hace un reclamo y no sabes que hacer. Nuevos amores. Reconocerás que perdiste alguien especial.

Parejas: Éxito en lo que haces. Cambias un horario que te favorece. Triunfos. Tu familia te espera.

Solteros: Logras armonía en tu entorno. Controla las exigencias. Se abren los caminos a nuevas relaciones.

Mujer: Tendencia a discrepar con amigo. Firmas que se hacen realidad. Cancelas deudas pendientes. Retorno.

Hombre: Cuídate de fertilidad no deseada. No te dejes engañar. Necesidad de afecto. Éxito.

Consejo: Recuerda de dónde vienes, no maltrates a otros.

Tauro

Palabra clave: Apegos.

Número de suerte: 229

Escuchas una charla de mejoramiento personal. Busca el propósito de tu vida. Baños con flores y olores fuertes. Dinero que llega a tu vida. Se abre una puerta a nivel laboral. Algo con adolescentes y personas muy adulta. Descubres algo en una gaveta que se había perdido.

Trabajo: Cambio de horario. Te liberas de una situación favorablemente. Ganancias por viaje.

Salud: Molestias odontológicas.

Amor: Aprende a manejar la situación que vives. Te decepcionas de un ser querido por cosas pequeñas que ves.

Parejas: Cuídate de fertilidad. Consigues apoyos. Inicias estudios. Sientes que no te quieren.

Solteros: Nuevos avances. Te llaman para que seas jurado de un grupo. El estrés será una molestia esta semana.

Mujer: Llega el pasado a tu vida. Firma de nuevos contratos. Momentos armoniosos en tu relación.

Hombre: Logras conquistar un ser especial. Pequeños problemas que se resuelven. Sociedad con un hombre.

Consejo: Ten fe de tus éxitos.

Géminis

Palabra clave: Recuperación.

Número de suerte: 194

Estarás en un salón de clase. Te tocara ayudar a persona extraña en la calle. Viajes de ida y vuelta. Cambios de moneda extranjera. Salen de tu vida personas negativas. Te ofrecen un cupo universitario. Golpe de suerte. Baja la presión con personas en tu entorno. Instalación de un teléfono.

Trabajo: Tomas decisiones y estas claro en lo que quieres. Grandes metas. Reconocimiento de trabajo.

Salud: Dolores en el cuello.

Amor: Romance imprevisto. Haz lo que tu cuerpo y corazón te pidan. Nuevos amores.

Parejas: Desacuerdos pasajero. Sentirás gran admiración por tu pareja. Inicias algo nuevo.

Solteros: Compra de alimentos. Todo tranquilo después de la tormenta sale el sol y brilla para ti.

Mujer: Ten confianza en ti mismo y en lo que haces. Todo se soluciona. Recuerdos del pasado.

Hombre: Cada quien tiene sus propias problemas. Algo con batería. Amigo te pide apoyo.

Consejo: El temor no te deja surgir.

Cancer

Palabra clave: Claridad.

Número de suerte: 720

Regresas a tu casa. Recibes unos libros importantes que te ayudara en lo que quieres. Algo con aguas aromáticas. Cuidado con tu mal humor. Compras por fiesta. No te disgustes. No discutas con un familiar. Compra de ropa. Algo importante para tu familia. No haces lo que te ordenan.

Trabajo: Cuidado con préstamo. Viajes por trabajo. Molestias con jefe o compañero. Nuevas ideas.

Salud: Cuídate la circulación.

Amor: No quieres compromisos. Algo nuevo llega a tu vida. Afán por hacer realidad tus sueños.

Parejas: Reinversiones productivas. Reunión y celebración por matrimonio. Cuidado con los cambios.

Solteros: Inicias actividades manuales. No descuides tu negocio. Compras urgente. Recuerdo del pasado.

Mujer: Compras de alimentos con alegrías. Dinero que te llega. Venta de vivienda.

Hombre: Una mujer que te reclama alga que le molesta. Alegrías en el rostro de niños que te emociona.

Consejo: No dejes las cosas para mañana hazla ya.

Leo

Palabra clave: Sociedades.

Número de suerte: 740

Palabras que recibes en la calle de la cual debes aprender. Algo con una guitarra o clases de música. Algo con una velada de sorpresa. Un mensaje especial y espiritual. Haces viaje con amigos. Algo con un carro cerca de tu casa. Cambio de una ropa. Inicias estudios. Cuidado con el frio.

Trabajo: Ten tranquilidad para que todo salga bien. Únete a compañero. Logros en lo laboral.

Salud: Cansancio.

Amor: Te sentirás orgulloso (a) de lo que haces. Mujer que espera por ti. Alguien espera por ti.

Parejas: Visitas un parque. Debes reflexionar y analizar tu vida. Pon la balanza. Fortalécete.

Solteros: No dudes de proposiciones. No permitas que nadie te manipule. Compras necesarias.

Mujer: Cuidado no hagas tantas cosas al mismo tiempo. Malestar pasajera. Invitación a comer.

Hombre: El tiempo lo dice todo. Te pondrán elegir por otros. Busca ayuda. Mudanza a una casa.

Consejo: Necesidad de ser más positivo (a).

Virgo

Palabra clave: Recuerdos.

Número de suerte: 805

Gran claridad. La rueda de la fortuna dice que estará en movimiento lo que estaba estancado. Acuérdate que algunas veces estamos en la baja o alta. Buenas energías. Gran felicidad. Triunfos y logros. No mires para atrás. Desarrollas algo que te hace salir adelante. Cambio de rutina.

Trabajo: Un buen momento para compartir. Nuevas oportunidades de cambios.

Salud: Controla los nervios.

Amor: Cambio de fecha de boda. Buscas nuevas relaciones. Te mantienes al margen de una persona.

Parejas: Mejor la actitud de tu pareja. Alegrías. Inicias una nueva vida. Paseo en familia.

Solteros: No puedes depender de otras personas para hacer lo que quieres. Recibes una planilla por empleo.

Mujer: Alguien se aprovecha de ti. Se termina algo que no te gustaba hacer. Inicias estudios.

Hombre: Decisiones que tomas en tu casa o familia. Sales de la rutina. Compras necesarias para tu casa.

Consejo: Atrévete a romper ataduras.

Libra

Palabra clave: Cumplidos.

Número de suerte: 328

Conversaciones con una persona adulta por algo de una vivienda. Debes concentrarte en lo que quieres. Viaje por descanso. Asistes a una fiesta de alguien querido. Debes valorar lo que tienes. Pon empeño en tu trabajo. Se agradecido (a) en lo que te llega. Cambio de look. Cierras un ciclo.

Trabajo: Hombre que te ayuda y obtienes grandes beneficios. Pendiente con compañeros que quieren tu puesto.

Salud: Equilibrio.

Amor: Sueños que te inquieta. Te dan un regalo. Molestia por alguien que se va de tu lado.

Parejas: No juegues con los sentimientos de otros. Pasas por momentos difíciles. Nuevos sentimientos.

Solteros: Se activa el amor. Dudas por no saber que firmar. Asistes a una cita con alguien recién conocido.

Mujer: Estás luchando por algo que es tuyo. Te alejas de tu pareja por motivo laboral.

Hombre: No dejes las cosas a la mitad. Cancela deudas pendientes. Necesitas Descansar más.

Consejo: Ponte en actividad sal de la serenidad.

Escorpio

Palabra clave: Atracción.

Número de suerte: 119

Preparación en actividades educativas. Alegrías felicidad. Es el momento de la unión y compresión. Cuidado con lo que comes. Niños en actividades que debes atender. Evolución económica. Se activa la vida espiritual. Recibes algo con una historia. Algo con dulce. Celebraciones.

Trabajo: Un nuevo empleo. No trates de hacer las cosas de forma rápida. Aumento de prestigio.

Salud: Dieta y ejercicios.

Amor: Sensibilidad. Lágrimas pasajera. Te recuperas de una separación. Copas. Celebraciones.

Parejas: Triunfos. Conquistas. Logros. Viajes por negocios. Salidas con la familia. No maltrates con palabras.

Solteros: Nuevas propuestas pero debes estar pendiente lo que te ofrecen, analiza bien las cosas.

Mujer: Viaje a otro país. Se activa la vida económica. Viajes de paseo con la familia. Reunión con disfrute.

Hombre: Cambio de dirección. Recibes algo importante en tu vida. Se reactiva la vida amorosa.

Consejo: No confíes en todo el mundo.

Sagitario

Palabra clave: Paz.

Número de suerte: 155

Disgusto pasajero con adolecente. Vitalidad. Tiempo de disfrute familiar. Nuevas ideas. Verás el cambio de un vecino por comentarios. Cuídate de gastos improductivos. Algo con importación. Se aclaran malos entendidos. Tendrás que cambiar la fecha de un viaje. Buenas energías.

Trabajo: Un familiar que te ayuda en un empleo. Amigo que te ayuda poner un trabajo al día.

Salud: Chequeo médico.

Amor: Culminas con una relación que no funciona. Estás pensando en tus necesidades.

Parejas: Terminas con unos problemas. Algo con una cartera en la calle. Nuevos amigos.

Solteros: Sigues soltero (a) por tu desconfianza. Buscaras una reconciliación pero cuidado si no es tarde.

Mujer: Te cancelan un trabajo. Alguien conocido que busca tu apoyo. Cuídate del estrés.

Hombre: El amor se complica. Utiliza tu intuición y resuelve esa situación. Viajes en grupo.

Consejo: Persevera en medio de los cambios.

Capricornio

Palabra clave: Armonía.

Número de suerte: 926

Tendrás el poder de cambiar viejos esquemas. Inversiones. Algo con una propiedad. Reúnes un dinero por un viaje. Recibes apoyo de tu familia en lo que quieres hacer. El pasado llega a tu vida. Ingenuidad. Consolidación de lazos. Uniones. Intranquilidad por el dinero. Se concretan fechas.

Trabajo: Intercambios tecnológico en tu entorno. Inicias un curso de mejoramiento profesional.

Salud: Gripe o virus.

Amor: Recibes apoyo de amigos. Reír es lo mejor para no deprimirte. Compartirás un secreto.

Parejas: Hace falta que atiendas a mas a tu pareja ya que no recibes lo que quieres pero debes dar más.

Solteros: Recibes un regalo espiritual o vas a un sitio especial. Cambios en un viaje.

Mujer: Realizas un regalo con una piedra. Sorpresa alegrías. Nuevos inicios. Cambio en alimentos.

Hombre: Te vas a sitio con mucha tranquilidad. Compartes en un sitio muy grande y con mucho verde.

Consejo: Utiliza tus habilidades.

Acuario

Palabra clave: Amigo.

Número de suerte: 278

Buenas energías en lo económico. Las personas creen que tienes dinero. Se aclara algo con vecinos. Llegan cambios. Necesitas descansar. Quieres soltar las cargas. Llega la estabilidad profesional. Nuevos proyectos. Alegrías con niños. Debes pensar los pros y contra de lo que vas hacer.

Trabajo: Harás tratos comerciales con gente del exterior. Estrategias en negocio. Se activan las ventas.

Salud: Alergias.

Amor: Te lanzas a nuevas aventuras. Alguien conocido te declara su amor. Autoconfianza.

Parejas: Buscas ayuda espiritual. Se aclaran malos entendidos. Preocupación por situación económica.

Solteros: Cuidado con ropa. Viajes con muchas personas. Recibes ayudas económicas.

Mujer: Alegrías. Nuevas emociones. Algo con una consulta espiritual. Una nueva vida.

Hombre: Recoges lo que sembraste. Nuevas reflexiones. Te libras de enemigos.

Consejo: La vida es una y se vive una sola vez.

Piscis

Palabra clave: Renacer.

Número de suerte: 851

Debes pensar bien las cosas que vas hacer. Imprevisto con un animal en tu entorno. Tienes protección espiritual. Enfrentas un proyecto. El amor a tu lado. Fertilidad. Paseos a sitio de agua. Se fortalece una relación. Utiliza tu buen humor. Éxito en lo económico por negocio.

Trabajo: Viajes productivo por actividades laboral. Días muy positivos ya que logras algo que quieres.

Salud: Cuídate los pies.

Amor: Consolidación de lazos. Invitación a comer a la calle. Brindis y alegrías entre amigos.

Parejas: Dinero fortuna prosperidad que llega a tu vida aprovéchala. Di las verdades.

Solteros: Mudanzas. Debes creer en ti. Malestar con amigos o vecinos. Nuevas ofertas.

Mujer: Debes ver bien lo que dices en un problema con tu pareja. Perdonar es importante.

Hombre: Te enamoras cuidado. Dinero que llega a tu mano. Algo con una vivienda.

Consejo: Proyecta cosas positivas.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial

Apóyanos Compartiendo :