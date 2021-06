Colombia «Dígame una sola razón, ¿a qué vino a protestar?”, Papá ‘furioso’ tras pillar a su hijo en Bogotá

Un video en el que sale un papá furioso luego de que pillara a su hijo asistiendo a las manifestaciones del pasado miércoles en la ciudad de Bogotá se viralizó en redes sociales.

Al parecer, el joven le habría dicho mentiras a su padre para poder asistir a las protestas, “¿A qué vino, huevón?, ¿A protestar a qué?… Dígame una sola razón, ¿a qué vino a protestar?”, dice el padre.

Mientras el joven estaba sentado en un andén, el padre le decía: “Con mentiras, con tantas mentiras… No sabe un culo del país y viene a protestar acá, no sabe nada, no sabe ni mierda”.

Papá arremete contra su hijo por salir a protestar

Por: 30 Minutos

Autor: Laura Pineda

Fecha de publicación: 2021-06-03 12:51:14

