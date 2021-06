Comisionado de Miami retó a Marco Rubio y anunció su candidatura al Senado

El comisionado de la ciudad de Miami, Ken Russell, planea desafiar a Marco Rubio el próximo año por su escaño en el Senado de los Estados Unidos, refiere NBC.

El comisionado del Distrito 2 hizo el anuncio en las redes sociales el jueves por la mañana, en el que señala que se postula para el Senado de los Estados Unidos “para derrotar a Marco Rubio. Juntos, limpiemos el Senado y restauremos el carácter de nuestro país”.

Russell se postula como demócrata. El anuncio incluyó un video en el que Russell habló sobre sus credenciales de carpintería y sugirió que la política debería verse de la misma manera que un carpintero ve un proyecto.

“Empiezas con lo que quieres construir, haces un plan, reúnes las herramientas adecuadas y trabajas duro”, dijo Russell.

(1/2) I’m Ken Russell and I’m running for US Senate to defeat @marcorubio.

Together, let’s clean up the Senate and restore our country’s character. https://t.co/UuSBXBYM0e pic.twitter.com/jwJf12sIfi

— Ken Russell (@kenforflorida) June 3, 2021