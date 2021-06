Cómo quitar las bolitas de grasa en la cara

¿Tienes granitos de grasa en la cara pero por mucho que aprietas no lo consigues sacar y solo haces que dejarte marcas? Lo primero que tienes que saber es que estas bolitas de grasa en la cara no son ni un grano corriente ni un punto negro, sino un pequeño quiste de grasa benigno más conocido como milium.

Por qué salen bolitas de grasa en la cara

El milium, que es como se llaman en realidad estos granos de grasa en la cara, son minúsculos quistes de queratina que miden entre 1 y 3 centímetros y que, aunque aparecen sobre todo en el rostro, pueden verse también en otras partes del cuerpo.

La acumulación de queratina que se queda en nuestra piel hace que la grasa no pueda salir a la superficie, motivo por el cual aparecen estas protuberancias. Aunque cualquier tipo de persona puede tener estos quistes, suelen ser más habituales en las pieles grasosas y en aquellas personas que genéticamente son más susceptibles a tener problemas de acné. Por supuesto, algunos malos hábitos como fumar, llevar una mala dieta o descuidar la higiene facial pueden hacer que aparezcan estas bolitas de grasa en la cara más a menudo, por lo que es esencial cuidar de nuestra salud y de la de nuestra piel. Cabe remarcar, además, que no debemos confundir estas bolitas de grasa con puntos negros o con granos de pus, como verás en la imagen de abajo.

Desde unCOMO te recomendamos que si sufres de este problema acudas a un dermatólogo que pueda examinar tu caso y ofrecerte las mejores opciones para tu condición. No obstante, si quieres intentar sacarte estos granitos de grasa en casa, te aconsejamos que lo hagas siguiendo los pasos que te ofrecemos a continuación.

Cómo quitar las bolitas de grasa de la cara

Hay quien dice que aparecen y desaparecen de vez en cuando y que no se deben tocar, pero está claro que estos granitos blancos pueden resultar antiestéticos para muchas personas.

La piel de estos granitos es bastante dura, razón por la cual los apretones con los dedos alrededor del grano no suelen funcionar. Lo único que conseguirás apretándote la piel es marcarte la cara y aumentar las posibilidades de dejar cicatriz en esas zonas, así que nos serviremos de otro método. Si quieres aprender cómo quitar las bolitas de grasa de la cara de forma segura, sigue estos pasos:

Toma una aguja bien fina y estirízala. Puedes desinfectarla con alcohol. Desinfecta también con alcohol la zona de grasa que quieras eliminar. Pincha con la aguja la bolita de grasa, a poder ser por un lado. Una vez hecho el micro-agujero, presiona un poco la zona pero no aprietes, pues no hará falta. Verás como la grasa sale de inmediato. Aplica de nuevo alcohol en la zona para desinfectarla bien y, si quieres, añade un poco de betadine con un algodón.

La pequeña herida se cerrará sola a los pocos días y ya te habrás deshecho de la molesta bolita de grasa sin dejarte marcas en la piel.

¿Funcionan los remedios caseros para las bolitas de grasa en la cara?

Las bolitas de grasa en los ojos y alrededor de los párpados son de las más comunes, y en esos casos es normal que la persona en cuestión tenga miedo a usar agujas. Si te preguntas cómo quitar granos de grasa de la cara con remedios caseros, debes saber que hay algunos ingredientes que pueden ayudarte a hacer desaparecer los quistes de milium, aunque son menos efectivos que la primera solución y puedes llegar a tardar hasta 3 semanas en ver resultados.

Desde unCOMO te recomendamos hacer un exfoliante casero a base de ingredientes beneficiosos para la piel que lleguen a deshacer esos granos de grasa.

Mezcla azúcar, limón y miel y aplícate la mezcla por todo el rostro, no solo en las zonas con quistes milium. Deja que la mascarilla repose durante 10-15 minutos aproximadamente. Pasado este tiempo, aclara tu rostro con abundante agua templada. Elabora la mezcla dos veces a la semana para ver los resultados en menos tiempo.

Si te preguntas cómo deshacerte de una bolita de grasa en el ojo o en el párpado, esta solución es la más efectiva.

Tratamiento médico para eliminar las bolitas de grasa

Si has probado varios remedios caseros y has intentado pinchar los quistes de milium con una aguja pero no has conseguido hacerlos desaparecer, tendrás que acudir al dermatólogo para que te recomiende el mejor tratamiento. Normalmente, en los casos más difíciles, los granos de grasa se eliminan con láser o electrobisturí, una técnica segura y poco agresiva que acaba con los quistes de milium de raíz y no deja marcas en la piel.

Si el doctor lo cree necesario, puede que te recomiende alguna crema que reduzca el grosor de las capas externas de la piel para que no vuelvan a aparecer estos puntos de grasa en la cara. Los medicamentos más comunes suelen llevar retinol, ácido glicólico y otras sustancias similares para evitar la formación de grasa en el cutis.

Cómo prevenir la aparición de bolitas de grasa en la cara

Hay también varios cuidados que puedes llevar a cabo desde casa para evitar la aparición de los puntos de grasa en la cara. A continuación, desde unCOMO, te descubrimos algunos de ellos:

Cuidado con el maquillaje : muchos productos de cosmética que utilizamos diariamente tapan más la piel y hacen que esta sea más susceptible a crear granitos de grasa. Así pues, no abuses del maquillaje y asegúrate de comprar productos de calidad que sean lo más naturales posibles para dejar respirar tu piel.

: muchos productos de cosmética que utilizamos diariamente tapan más la piel y hacen que esta sea más susceptible a crear granitos de grasa. Así pues, no abuses del maquillaje y asegúrate de comprar productos de calidad que sean lo más naturales posibles para dejar respirar tu piel. Limpia tu rostro diariamente : es fundamental limpiar bien el rostro por la mañana, antes de aplicar cualquier tipo de maquillaje, y por la noche. Así conseguirás que tu piel se mantenga libre de productos químicos y podrás aportarle la hidratación y nutrición necesaria cada día. No dejes de visitar este otro artículo sobre Cómo desmaquillar la piel grasa, imprescindible para evitar la formación de granitos en el cutis.

: es fundamental limpiar bien el rostro por la mañana, antes de aplicar cualquier tipo de maquillaje, y por la noche. Así conseguirás que tu piel se mantenga libre de productos químicos y podrás aportarle la hidratación y nutrición necesaria cada día. No dejes de visitar este otro artículo sobre Cómo desmaquillar la piel grasa, imprescindible para evitar la formación de granitos en el cutis. Usa crema solar : todos conocemos la importancia de utilizar protección solar en los días de verano, no obstante, deberías incluir este producto en tu rutina de limpieza facial cada día. Ten en cuenta que el bronceado incrementa el grueso de las capas de la piel más superficiales, así que no pases largas horas en el sol y ten siempre a mano una buena crema solar.

: todos conocemos la importancia de utilizar protección solar en los días de verano, no obstante, deberías incluir este producto en tu rutina de limpieza facial cada día. Ten en cuenta que el bronceado incrementa el grueso de las capas de la piel más superficiales, así que no pases largas horas en el sol y ten siempre a mano una buena crema solar. Lleva una dieta equilibrada: una dieta rica en azúcares y productos grasos va a influir negativamente en tu piel, así que intenta no consumir alimentos procesados y lleva una dieta equilibrada y rica en verduras y frutas.

