Controla el insomnio de forma sencilla

Aunque no lo parezca, varias personas padecen problemas para dormir: no logran conciliar el sueño o descansan, pero sólo por un par de horas. Afortunadamente, para combatir el insomnio existen algunas plantas medicinales y aquí te compartimos las más importantes y que no pueden faltar en tu casa:

Valeriana

Definitivamente es una de las hierbas medicinales más reconocidas por sus efectos sedantes sobre el sistema nervioso central, por lo que no sólo sirve para tratar el insomnio, sino también la ansiedad; para su cuidado, procura regarla de manera constante y colocarla a pleno sol.

Melisa

Ayuda con los problemas de insomnio y sueño liberando las hormonas necesarias para relajar el cuerpo; además, se emplea para tratar la ansiedad y el estrés; esta planta necesita de semisombra para su crecimiento adecuado; no resiste heladas ni ambientes secos; su riego debe ser regular, pero no abundante.

Pasiflora

Si el estrés te impide conciliar el sueño, la pasiflora en la indicada para contrarrestar el nerviosismo gracias a sus propiedades ansiolíticas, sedantes y somníferas; esta planta relaja el cerebro y permite un descanso profundo por la noche; coloca la planta en un lugar con sol y riégala abundantemente, de modo que la tierra quede húmeda.

Boldo

Esta planta posee un efecto calmante y sedante para el sistema nervioso central, por tal motivo, se recomienda para tratar el insomnio; requiere de un lugar con mucha luz y con buena temperatura (porque no tolera las heladas); se debe regar tres veces a la semana en época de verano.

