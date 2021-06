Cuando luchas contra un régimen autoritario obtienes lo que puedes, no lo que quieres: Jorge Roig

El expresidente de Fedecámaras, Jorge Roig, reiteró este jueves que cuando se lucha contra un “régimen autoritario” se obtiene no “lo que quieres, sino lo que puedes”. Además apuesta por el voto como mecanismo para lograr el cambio.

En una entrevista exclusiva a La Gran Aldea, Roig estima que la coyuntura demanda miradas realistas y por eso señala que “sacar a Maduro en lo inmediato no está en discusión”, porque estamos en una pelea de largo aliento donde uno de los peores errores cometidos “es venderle a la gente que la batalla venidera es la final y luego saldremos ganadores, porque eso no ocurre así”. Hoy, a juicio de Jorge Roig, hay que ir trabajando con lo que se tiene y recuperar la vía institucional del voto, que es lo único que nos queda como camino para hacer política.

Pregunta: ¿Y ahora a su juicio sí está pasando algo?.

Respuesta: Hoy en el CNE hay dos personas que nos defienden y que nadie puede dudar de sus capacidades políticas, convicciones democráticas y conocimiento electoral, por eso yo me siento muy bien representando por ellos, eso no significa que nos estemos chupando el dedo y pensando que con ellos es suficiente para tener unas elecciones transparentes en Venezuela, pero cuando luchas contra un régimen autoritario, como el que tenemos, tú no obtienes lo que quieres, sino lo que puedes; y eso es lo que tenemos en este momento y hay que ir trabajando. No tengo la menor duda de que si todas las fuerzas políticas llaman a las regionales, en diciembre tendremos una avalancha de votos que puede traducirse en el primer paso en este camino de recuperar espacios políticos. Yo no estoy diciendo con esto que vamos a ganar todas las gobernaciones, ni nada por el estilo, porque ese no es el tema, el asunto aquí es que se empieza a reconstruir la confianza sobre la visión de que la forma de salir de esto es con el voto, y haciendo política para imponer una dinámica diferente a la que hemos visto hasta ahora. Además, esto sacudirá un poco a los partidos políticos opositores que están anquilosados y no saben qué hacer. Creo que hay que mover y reestructurar a las fuerzas políticas y la mejor forma de hacerlo es con un proceso electoral.

