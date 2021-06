Digitel: precios de los planes del mes de junio 2021

Tras 4 días con la plataforma de autogestión de Digitel, 412 en Línea en mantenimiento, hasta hace pocos minutos la operadora de telefonía móvil, Digitel, ha realizado la actualización los precios de sus planes de correspondiente al mes de junio 2021.

Desde hace pocos minutos ya es posible acceder a la plataforma 412 en Línea de Digitel. En la cual puedes consultar tus consumos y cupos disponibles, así como también poder realizar la gestión de cambio planes.

Cabe destacar que Digitel solo cuenta con 3 planes disponibles para sus usuarios;

Plan Radicall PlusInteligente Plus 1.1 GBInteligente Plus 500 MB.

Como ya se ha hecho costumbre durante los últimos 6 meses, donde cada mes se actualizan los montos de las tarifas de los operadores móviles y fija de Venezuela, conforme a la tasa de cambio oficial presentada por el Banco Central de Venezuela. Digitel ha hecho la actualización de sus tarifas pertinentes al mes de junio, donde evidenciamos un ligero incremento de entre 15-16% aproximadamente con respecto al mes de mayo.

Tarifas de los planes de Digitel junio 2021

Plan Radicall Plus: Bs 700.000,00 Plan Inteligente plus 500 MB: Bs.1.100.000,00Plan inteligente Plus 1.1 GB: Bs. 2.477.200,00

Radicall Plus | Junio 2021

Planes inteligente Plus 1.1 GB y 500 MB | Junio 2021

Con respecto al costo del Gigabyte adicional de navegación, se estima que se mantiene en $0,8. Sin embargo no hay información al respecto de manera oficial. Además hay que tomar en cuenta que estos montos son calculados con base en la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (Bs. 3.101.194,01 por $) al momento de la publicación de esta nota.

Apóyanos Compartiendo :