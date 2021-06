Embajador Story desmiente que EE.UU. no donará vacunas a Venezuela

Después de que se conocieran declaraciones del embajador James Story sobre que Estados Unidos no donaría vacunas a Venezuela contra el COVID-19, el mismo funcionario norteamericano lo desmintió en sus redes sociales, aclarando que hasta que no exista transparencia no podrían apoyar al país en el proceso de vacunación.

El embajador de EE.UU. en Venezuela, que despacha desde la capital de Colombia, escribió la noche de este jueves que el país norteamericano mantiene su voluntad de ayudar a Venezuela en su lucha contra el COVID-19.

En su cuenta Twitter, Story desmintió que no llegarán donaciones a Venezuela, tras las críticas que Nicolás Maduro lanzó, luego que el Gobierno norteamericano emitiera un listado de países al cual enviará vacunas y no se incluyera a nuestra nación en ella.

«Desmentimos rotundamente sobre que los EE.UU. no donará vacunas contra el COVID-19 a Venezuela. Reiteramos nuestra voluntad en resolver la crisis humanitaria que enfrenta Venezuela, por lo que hemos donado más de $ 1.200 millones de dólares», escribió.

Siguió explicando: «Nuestro enfoque es ayudar al pueblo de Vzla pero es necesario que exista un sistema transparente para vacunar. Constantemente evaluamos la situación para futuras donaciones. EEUU apoya plenamente un esfuerzo sólido de vacunación que pueda llegar a todos los ciudadanos de Vzla».

Story aclara sus palabras

En horas de la tarde de este jueves, Story confirmó que Venezuela no está incluida en este primer lote por la falta de “transparencia” de las autoridades. Durante una alocución en su programa Aló Embajador, el diplomática insistió que hace falta un proceso de vacunación efectivo en el país y que se realice “sin discriminación”.