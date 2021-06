Entérate de más respuestas encendidas de Bonny Cepeda a EVTV (video)

Tras la entrevista en la que reveló haber recibido 60.000 dólares para cantarle a Nicolás Maduro en su cumpleaños el pasado mes de noviembre, Bonny Cepeda en entrevista exclusiva para el programa Aló buenas Noches, de Carla Angola, aseguró este jueves que volvería a cantarle a Nicolás Maduro.

“Esto va a marcar un antes y un después, la gente va a tener miedo de ir a cantar en Venezuela porque los critican (…) lamento que la gente se sienta mal por esto, pero eso no está en mis manos en resolver los problemas, la gente de Venezuela está herida (…) tengo la libertad de ir a cantar donde quiera es mi trabajo (…) ” afirmó.

El cantante aseguró además que él no tiene porqué pedirle permiso a alguien para ir a hacer su trabajo.

“Yo no tengo que pedirle permiso a nadie, yo voy a trabajar en donde me contraten, yo soy un artista así como los médicos hacen sus trabajo (…) me quieren satanizar, si digo que no cobré, que realmente fue así y no cobré, te lo juro por Bonny Gabriel que ya eso es bastante, entonces me atacaran por no haber cobrado, van a decir que fui a cantarle de a gratis a una persona que está tipificada de dictador (…) Maduro es una persona a la cual yo le tengo afecto” resaltó.

“Le pido disculpas a la diáspora venezolana, yo dije por decir que cobré 60.000 dólares, pero te juro que yo no cobré por cantarle a Maduro” precisó.

Cepeda aseguró que es el pueblo de Venezuela quién debe resolver sus problemas.

“Te voy a contestar con sarcasmo (…) yo soy un simple artista, yo no soy venezolano, yo no voto, yo no tengo militares, es el pueblo de venezolano y ambas partes (oficialismo y oposición) quienes deben de ponerse de acuerdo y mejorar la situación de Venezuela, pero no pueden pedirle al artista que resuelva el problema venezolano” recalcó.

Durante la entrevista con Carla Angola, con quien se sintió incómodo, el cantante dominicano afirmó que no se trató de un pago, sino de algo simbólico.