“Es neumonía”: maestra causa polémica por decir que el covid-19 no existe; madre la confronta

El coronavrius, covid-19, sigue siendo tema de importancia mundial debido a que pese las medidas para erradicar el problema aún hay casos de contagios y muertes. Sin embargo, pese a todos los registros, existen personas que siguen sin creer en su existencia. Tal es el caso de una profesora que causó polémica al ser confrontada por una madre de familia en Santa Cruz, Argentina. ¿Por qué se disgustaron? Resulta que la docente dice a sus alumnos que el coronavirus, covid-19, no existe, pues según ella las muertes se han dado por neumonía grave.

La maestra Rosa Emperatriz Rasuri que da clase de Formación Ética y Ciudadana se volvió viral, luego de ser exhibida por una madre de familia que la confrontó por difundir en sus clases que el covid-19.

En el video que se volvió viral se puede presenciar la confrontación entre la madre y la profesora.

“No puede decirle a mi hija de 14 años que el covid no existe”, dice la madre de familia.

“No existe, usted está equivocada”, responde la profesora.

Por si fuera poco, la docente aseguró que las madres no saben educar a sus hijos y que los adolescentes son más maduros.

“Un adolescente es más maduro que ustedes mamás, y es una vergüenza que las madres no se formen para saber educar a sus hijos”, replicó la maestra.

En este sentido, la madre enfureció y externó que su madre murió a causa del covid-19, así que estaban pasando por un mal momento para escuchar este tipo de declaraciones.

“Le quiero hacer saber que tengo a mi mamá que falleció hace 20 días de covid, estamos pasando por un momento muy feo”, dijo la madre de familia.

“No se mueren de ningún covid porque el covid no existe. Eso dicen y eso le mienten, no los tratan de neumonía, los tratan de covid que es una enfermedad no existe”, reiteró la docente.

“Yo pregunto, ¿cómo se trata una enfermedad que no existe?”, repreguntó la misma madre: “No hay tratamiento porque no existe y entonces no saben qué hacer”, respondió la docente.

El clip causó severas críticas en contra de la profesora. Incluso, el Consejo Provincial de Educación decidió tomar cartas sobre el asunto y la separó de su cargo.

Milenio

