España | Sainz sigue en el podio en Bakú y Alonso firma un esperanzador sexto puesto

A priori, con el Gran Premio de Azerbaiyán se encadenarán una serie de carreras que no deberían ser favorables a Ferrari. Así lo han reconocido ingenieros del equipo italiano y también Leclerc y Carlos Sainz. Tras un Gran Premio de Mónaco en el que el madrileño terminó en segunda posición, Bakú debería volver a poner en su sitio a Ferrari, que es por detrás de Mercedes y de Red Bull, y en este trazado, también por detrás de McLaren. Así debería ser a priori pero Carlos Sainz ha vuelto a ser tercero tanto en los Libres 1 como en los Libres 2. Fernando Alonso, por su parte, se ha movido en el Top-10 en ambas sesiones, siendo sexto en la última.

Al igual que sucediera en Mónaco, y pese a que ha revisado su alerón trasero en Bakú a petición de la FIA, Red Bull ha vuelto a ser inalcanzable para Ferrari. Max Verstappen ha quedado por delante de Leclerc y de Carlos Sainz en los Libres 1, y Sergio Pérez y Verstappen han sido primero y segundo en los Libres 2 por delante de Carlos Sainz.

En esta segunda sesión de entrenamientos, el piloto español ha quedado por delante de su compañero de equipo. Fernando Alonso, por su parte, ha sido sexto por detrás de Pierre Gasly. También en los Libres 1 el asturiano ha estado por delante de Leclerc. Si bien Fernando Alonso era noveno en la primera sesión, Esteban Ocon era decimosexta; aunque ha escalado hasta la novena en la segunda.

Alonso, por delante de los Mercedes en Bakú

Fernando Alonso ha estado por delante de los Mercedes en los Libres 2. Hamilton ha terminado undécimo esta tanda y Bottas decimosexto. En los Libres 1 Lewis Hamilton fue séptimo y Valtteri Bottas décimo justo por detrás de Fernando Alonso.

Cuarto en los Libres 1, demostrando el poderío de Red Bull y de Ferrari en Bakú, era Sergio Pérez y quinto Daniel Ricciardo. Nuevamente por delante de Fernando Alonso en esta tanda estuvo Pierre Gasly, que fue sexto, mientras que Lando Norris acabó octavo.

A priori, Bakú debería ser un circuito favorable a McLaren y, en especial, para Lando Norris. Sin embargo el inglés ha vuelto a ser octavo en los Libres 2, mientras que Ricciardo ha caído hasta la decimotercera posición.

Resultados de los Libres 1 en Bakú

Verstappen is top dog in first practice, Leclerc a fraction behind #AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/0PSE0LzLWE

— Formula 1 (@F1) June 4, 2021