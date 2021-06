Fermín desmiente a fuente consultada por ND: No hemos criticado el diálogo con los noruegos

El presidente de Soluciones, Claudio Fermín, dijo este jueves que es mentira que desde su tolda realizarán críticas al proceso de conversación con delegados de Noruega, luego que una fuente consultada por ND ligada a la tolda de Fermín y MAS resaltara que no fueron incluidos en esas conversaciones.

«No hemos hecho críticas, tenemos una posición. No hemos hecho crítica a eso que conocemos muy poco, casi nada, de lo que ocurre en el diálogo con los noruegos. Ayer leí en Noticiero Digital un titular de una fuente anónima y que decía que en MAS y Soluciones había serias críticas por no haber sido invitados. La verdad es que no hemos formulado crítica ni hemos dado declaraciones», expresó.

Ayer la fuente dijo lo siguiente: «No hemos sido contactados. Los delegados de Noruega solo se han reunido con partidos que tienen representación en la AN actual y esa no es toda la oposición… Ni el MAS ni Soluciones de Claudio han sido llamados».

No obstante, Fermín resaltó la intención e interés de su tolda en participar en estos procesos, subrayando la importancia de que estos lleven a resultados.

«Los diálogos tienen que hacerse con todo el mundo, y tienen que brindar resultados, sino se van convirtiendo en acumulación de frustraciones, y la gente comienza a creer que no valen la pena, y termina teniendo razón quien plantea que no vale la pena dialogar», afirmó en entrevista a Unión Radio.

Asimismo, sugirió un inventario de lo acordado en los encuentros entre representantes del Gobierno de Nicolás Maduro y empresarios, la iglesia y los políticos.

«Lo que sabemos es que el resultado ha sido nulo con la sociedad civil, fue productivo con los políticos porque se logró el CNE, la liberación de presos políticos», añadió.

No será candidato en megaelecciones

En otro contexto, Fermín descartó que vaya a lanzarse a alguna candidatura en las megaelecciones, luego que se dijera que se postularía para la alcaldía de Libertador.

«Me preguntan aquí y allá y debo dar una respuesta formal… No me voy a lanzar a ninguna candidatura», zanjó.

Reveló que también le han propuesto ser candidato a ser gobernador en Barinas y en Miranda, pero rechazó ello: «Es hora de respetar los liderazgos naturales. No estoy ejerciendo trabajo político».