Hallaron baleadas a dos mujeres en El Callao, estado Bolívar

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) hallaron este jueves a dos mujeres, con impactos de proyectil, en el sector La Iguana de El Callao, en el estado Bolívar.

Las víctimas fueron identificadas como Martha Liliana Aristizábal, de 37 años, y Dorialcely Del Valle Tocuyo Martínez, de 29 años. Las dos presentaron múltiples heridas producidas por disparos de arma de fuego.

Fueron halladas sin signos vitales, dentro de una vivienda sin número en el sector minero La Iguana, del municipio El Callao, del estado Bolívar.

Hasta los momento sel Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalistas (Cicpc) sigue en la búsqueda de los posibles involucrados. Según fuentes policiales, el móvil del crimen fue el robo, pero no se descarta una venganza.

Por: Caraota Digital

Autor: Francy Bastidas

Fecha de publicación: 2021-06-03 16:58:24

