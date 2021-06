La historia agridulce de Lebron James y Stephen Curry en las finales

La temporada 2021 y las Finales de la NBA no se jugarán ni con la superestrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, ni con la estrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry. ¿No es eso extraño? Los Warriors perdieron en el torneo de entrada ante los Memphis Grizzlies, y los Lakers cayeran el jueves por la noche en el Juego 6 contra los Phoenix Suns cuando LeBron convirtiéndose en la primera vez en ser eliminado en la primera ronda.

Aquí el dato:

For the first time since 2010, the NBA Finals won’t feature either Steph Curry or LeBron James 🤯 pic.twitter.com/NJFjo64lOo

— Yahoo Sports (@YahooSports) June 4, 2021