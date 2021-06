Presidente (e) Guaidó: El plan “Salvemos a Venezuela” nos llama a todos y nos encontrará en las calles (Video)

El presidente (e) de Venezuela, Juan Guaidó, ratificó la mañana de este viernes 4 de junio que el plan ‘Salvemos a Venezuela’ presentado este jueves, necesita de todos los venezolanos.

«El plan “Salvemos a Venezuela” nos llama a todos y nos encontrará en las calles», expresó a través de su cuenta en Twitter, acompañado de un audiovisual.

El plan “Salvemos a Venezuela” nos llama a todos y nos encontrará en las calles. pic.twitter.com/itQUtJNPYi — Juan Guaidó (@jguaido) June 4, 2021

El mandatario venezolano durante la presentación de la agenda, hizo un llamado a todos los ciudadanos a salir a las calles a protestar y a exigir sus derechos de manera pacífica.

“¿Que si estoy llamando a la protesta organizada y cívica para exigir nuestros derechos?, Sí, estoy llamando a protestar para salvar a Venezuela y poder exigir un Acuerdo de Salvación Nacional. Ese Acuerdo no va a llegar solo, pasa por ejercer la mayoría, llevar a la calle el Plan Salvemos a Venezuela”.“, dijo.

En ese sentido, pidió a los líderes políticos y comunitarios comunicar en qué consiste el Acuerdo de Salvación Nacional, a todos los venezolanos.

«Hoy invito a nuestros líderes a hacer lo que saben hacer, a buscar a la gente, a explicarles el Acuerdo de Salvación Nacional. Que sepan que no están solos».

Guaidó hizo la presentación del Plan del que destacó cuatro aspectos fundamentales; el primero son los dirigentes sociales y políticos que tienen la tarea de explicar en cada rincón del país el Plan; el segundo es transformar las exigencias de cada sector, en una sola; el tercer elemento es la organización de las protestas cívicas; y el último es la incorporación de todos los sectores.

Dijo que “no se está empezando de cero”, pues ya hay un camino andado con la mayoría que ha sido construida durante años y que por eso hoy están “juntos y unificados”.

“Aquí hay Unidad y de sobra. La Unidad ha sido una herramienta necesaria y por eso tenemos que evitar la dispersión para poder derrotar a la dictadura. Les digo de una vez, que esa posibilidad de elecciones regionales no nos va a dividir, nos va a encontrar en la calle exigiendo nuestros derechos. La dictadura no va a dividir lo que con trabajo hemos logrado”.

Reafirmó que Venezuela necesita urgente un Acuerdo de Salvación Nacional, y que desde las fuerzas democráticas “están listos” para lograrlo.

«Nos corresponde a los venezolanos exigir este Acuerdo de Salvación Nacional», sentenció.

En cuanto a la negociación con el gobierno de Nicolás Maduro, aseveró que pronto estarán informando todos los detalles del proceso.

«El mensaje para todos los que queremos lograr una solución: esperemos información oficial, la delegación, las fechas, las incorporaciones, los garantes. Lo vamos a informar oportunamente».

Asimismo, pidió al régimen no “banalizar” el proceso que a su juicio debe ser “muy serio”.

“Llamo a tomar con seriedad el proceso (de Acuerdo) y la vida de los venezolanos. No estamos para chistecitos, para bromas; ya Venezuela ha atravesado suficiente. El boconeo, querer banalizar un proceso muy serio, no es aceptable; y no vamos a caer en esa disminución de un proceso serio. Si alguno tiene problemas con reconocimiento, que lo quieran o no; eso es problema de ellos, no nuestro. Venezuela quiere elecciones libres y justas”.

