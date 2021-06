Sin agua ni electricidad ni respuestas: así sobreviven los venezolanos en medio de la crisis

Los venezolanos continúan pareciendo la escasez de servicio, lo que ha disminuido considerablemente su calidad de vida y ha presentado un gran peligro en medio de la pandemia del COVID-19. Sin agua, gas y electricidad, los ciudadanos han tenido que sortear la crisis por sus medios, refiere el Centro de Comunicación Nacional.

En el estado Lara, los habitantes de Barquisimeto salieron a la calle para protestar debido a las innumerables deficiencias de los servicios públicos que presta el Estado, y que no han sido atendidos en los organismos correspondientes.

Los vecinos del sector San Vicente, en Barquisimeto, denunciaron la gran escasez de agua, por tuberías y el colapso del servicio de aguas negras en la avenida principal desde hace más de 15 días y que terminó destruyendo el asfalto. El colapso de cloacas representa un peligro tanto para la comunidad del sector como para los vehículos que pasan por esta muy transitada arteria vial que da acceso a la avenida ribereña y al aeropuerto de Barquisimeto. Aseguran que varios vehículos ya han caído en este pequeño hueco y temen que con el paso del tiempo se vuelva más grande. “Hay zonas que tienen más de un año sin recibir agua por tubería, tenemos que abastecernos con cisternas”, denunció Héctor Seguerí, habitante del sector. En este sentido, acotó que como venezolanos exigen agua permanente en sus hogares, ya que el pago de cinco dólares semanales en agua no les permite cubrir completamente su alimentación. Los ciudadanos reafirmaron que han acudido varias veces a la empresa hidrológica adscrita a la gobernación de la región pero no han recibido una solución, pues la excusa que les han dado es que no hay presupuesto. Los constantes apagones también presentan otro problema para las comunidades, que han denunciado que la falta de alumbrado público, los ha hecho más vulnerables al hampa común. Por otra parte, el estado Anzoátegui es otra entidad afectada gravemente por el colapso de las redes de distribución de agua potable, denunció el gobernador Antonio Barreto Sira. Barreto aseguró que la hidrológica dependiente de el Ministerio de Ambiente no permite la intervención de la gobernación en planes de rescate de acueductos. “Mientras Hidrocaribe fomenta el cierre de los grifos nosotros prendemos los motores de nuestras cisternas, mientras fomenta la crisis de los grifos secos con la ausencia de inversión con su política sectaria con la asfixia financiera nosotros nos aferramos a soluciones desde Anzoátegui este gobierno defiende el derecho”, dijo. Muchas zonas de la entidad han padecido meses tras la suspensión del servicio, afectando su calidad de vida y el desarrollo de sus actividades. Fuente: Centro de Comunicación Nacional.

Por: Caraota Digital

Autor: Redacción Caraota Digital

Fecha de publicación: 2021-06-03 21:45:50

