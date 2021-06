ALERTA Fiscal ante CPI anuncia decisión sobre imputaciones a gobierno de Maduro Por Antonio Gonzalez Abad

REPORTE CONFIDENCIAL La fiscal en jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, está a punto de dejar su cargo después de nueve años en el cargo.

En una entrevista con “France 24” indicó que su despacho estaba muy cerca de decidir si abrir una investigación sobre presuntos delitos cometidos por el régimen en Venezuela. En su último reporte ante la Corte explicó en qué estado se encontraban la causa y según dijo la mayoría de los criterios para concluir con el examen preliminar se han cumplido.

