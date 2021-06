Chile | “Salvemos La Aguada”: Proyecto busca la protección de Humedal en el sector de La Chimba en Antofagasta

El Humedal “La Aguada” en el sector de La Chimba, es un humedal urbano que concentra flora y fauna nativa de la región, gracias a las condiciones que se dan en dicho lugar. Sin embargo, a pesar de ser un monumento inédito, en variadas ocasiones el terreno ha sido perturbado y utilizado como sede de fiestas clandestinas por jóvenes irresponsables, destruyendo el hábitat nativo de la fauna del lugar.

Movimientos como “Salvemos La Aguada”, han empeñado sus esfuerzos en la protección y garantía de dicho lugar, dándolo a conocer y recolectando firmas para mostrar al gobierno regional que la ciudadanía está interesada en la conservación de la flora y fauna de Antofagasta.

Créditos: Salvemos La Aguada

Carmen Serrano, fundadora y promovedora del movimiento asegura que la finalidad de su trabajo es el cuidado del medioambiente y de la biodiversidad del lugar, “queremos la protección y conservación de toda la biodiversidad que existe en el lugar, porque tenemos fauna nativa como camaroncitos, caracoles, peces, incluso una pareja de pequenes”.

Además, agrega que el humedal “La Aguada”, sea posiblemente una continuación de la Reserva Nacional La Chimba, “la aguada tiene posiblemente agua de napas subterráneas o aguas fósiles, las cuales pueden ser la continuación de la aguada que está en la Reserva Nacional La Chimba (…) para saber eso ya estamos trabajando con voluntarios que van a comenzar un estudio del agua y de suelo del lugar para tener mayor claridad de qué estamos interviniendo, qué debemos conservar y así darle mayor peso científico para poder concretar la protección”.

Si bien, destaca que hubo acercamientos de las autoridades en querer proteger el terreno, estos no llegaron a concretarse. Sin embargo, Carmen hace un balance positivo, “el domingo pasado se presentó el antiguo y actual seremi en el lugar, donde nuevamente me confirman que en este segundo grupo se va a considerar humedal urbano la aguada, pero mientras eso no suceda, nosotros vamos a seguir difundiendo la importancia de la aguada para el ecosistema nortino”.

Créditos: Salvemos La Aguada

Carmen, hace un llamado de precaución hacia la comunidad, “el llamado es a mantener distancia y a respetar a la fauna del lugar, a no corretear a los animales y a no ensuciar ni pisar la vegetación. No es un zoológico al que pueden ir a ver animales, es un espacio natural, son animales silvestres y la presencia constante de personas hace que toda la fauna que vive en el sector se desplace a otros lugares”.