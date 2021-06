Conoce cómo ocultar la hora de tu última conexión en tu WhatsApp

20 minutos indica que si eres del tipo que tiende a responder los mensajes de WhatsApp a tu propio ritmo, es probable que no quieras que la gente sepa cuándo estás en la aplicación, cuando te conectas y cuando te vas.

La función de WhatsApp de ‘Visto por última vez’ permite saber cuando la persona se conectó, lo que concede un cierto control sobre el usuario y, para algunos, puede convertirse en una manera de sentirse obligados a responder. En ocasiones, algunas personas usan esta función con sus parejas, los padres con sus hijos, para saber si se quedan hasta altas horas de la noche, etc.

Sin embargo, es muy simple quitar esta función y hacer que no se vea absolutamente nada cuando no estás en línea. Eso sí, por si no lo sabías, al igual que tú tienes tu derecho a hacer esto, pierdes el derecho de ver la última conexión del resto de personas.

Para empezar, toca el icono de los tres puntitos en la esquina derecha de la aplicación.

1) Ve a ‘Ajustes’ (Ya sea que esté usando iOS o Android, el menú de Ajustes será el mismo.)

2) Dirígete a la sección Cuenta > Privacidad

3) Seleccione la pestaña ‘Hora de últ. vez’

De forma predeterminada, la pestaña Visto por última vez dirá “Todos” cuando la abra por primera vez. Toque para abrir la lista de otras opciones.

4) Toca ‘Nadie’

Y listo, ya no podrán ejercer de detectives contigo.

Fuente: 20MINUTOS.ES – Lo último