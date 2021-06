Dorialcely Tocuyo: la mujer asesinada tras confrontar al alcalde de El Callao

1195943

El Callao.- Antes de que la policía reportara oficialmente el hallazgo del cadáver de Dorialcely Tocuyo Martínez, de 29 años, el rumor de su muerte ya corría como pólvora por las calles de El Callao, en el estado Bolívar.

Tocuyo y una segunda mujer, identificada como Martha Aristizábal, de 37 años, fueron asesinadas a balazos por desconocidos el 1 de junio en una casa del sector minero La Iguana, según confirmó el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Dorialcely Tocuyo era madre soltera, tenía cuatro hijos y laboraba como manicurista, comerciante informal y trabajadora sexual en El Callao y Tumeremo desde hacía cuatro años. Era oriunda de Cumaná, estado Sucre, pero desde pequeña se mudó a San Félix, junto a su abuela. En la escena del crimen los detectives hallaron 10 conchas de balas, según el reporte oficial.

El doble feminicidio conmocionó al pueblo porque Tocuyo había participado en una protesta ciudadana el pasado 25 de mayo. Ese día confrontó al alcalde de la localidad, Alberto Hurtado, a los organismos policiales que custodiaban un local comercial y se quejó de la crisis económica de Venezuela.

Familiares de Tocuyo hablaron con el diario local Correo del Caroní y pidieron al Ministerio Público investigar al alcalde Alberto Hurtado. “La investigación deberían hacerla las autoridades a ver qué tan culpable es el alcalde, porque no puede ser casualidad que una vez que ella le haya dicho todas sus verdades aparezca muerta y torturada”, le dijo un pariente al medio de información.

Lo que le reclamó la mujer a la autoridad local quedó grabado en un video que fue difundido por redes sociales.

-Aquí voy a estar para cuando me quieras llevar presa, porque estoy peleando los derechos de mis cuatro hijos. Una cosa es hablar y otra es irrespetar –le manifestó al alcalde.

Tocuyo le dijo al funcionario que el respeto debía ganárselo y no solo pedirlo. “Si tú no respetas al pueblo, el pueblo no te respeta”, afirmó la ahora fallecida.

“Si me matan, fue él”

En otro video, en el que no se observa al alcalde pero sí a funcionarios de seguridad, Tocuyo Martínez advirtió que si algo le pasaba sería responsabilidad del mandatario local.

“Si no me mata el COVID, me va a matar el hambre. Ustedes comen, nosotros no. Que me maten, aquí hay bastante cámara. Si me matan fue él (…). Prefiero que me maten a que mis hijos me pidan comida y yo no tenga qué darles”, manifestó la mujer, según se aprecia en la grabación.

La víctima señaló a Hurtado de utilizar presuntamente dinero público para beneficios personales y de mantener una red de prostitución. Los días 24 y 25 de mayo la falta de alimentos, los altos precios y el rechazo al billete de Bs. 50.000 detonaron protestas ciudadanas en El Callao y Guasipati, dos zonas situadas en el Arco Minero del Orinoco.

Organizaciones por los derechos humanos de las mujeres exigieron justicia para Dorialcely Tocuyo y Martha Aristizábal, y señalaron los casos como un feminicidio. Responsabilizaron directamente al Estado venezolano por el asesinato de ambas mujeres.

