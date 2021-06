Exclusiva ND | Madre de Rufo Chacón: El Cicpc lo acusó de robarse una moto pero después se disculparon

Adriana Parada, madre de Rufo Chacón, quien perdió la vista en una protesta por gas en 2019, narró a ND cómo ocurrieron los hechos luego que el Cicpc detuviera al joven por el supuesto robo de una moto, hecho que terminó siendo una equivocación por parte de las autoridades.

Parada comentó a ND que ahora su hijo está un poco traumado y cuando escucha alguna bulla «piensa que son ellos (Cicpc)».

Comenta que el domingo a tempranas horas de la mañana, el Cicpc brincó una pared de la casa de su madre, la abuela de Rufo, donde ingresaron a la vivienda sin una orden de allanamiento y abrieron la puerta, entrando al único cuarto que tiene la casa «donde estaba mi madre de 80 años, mi hijo Adrián y Rufo, apuntando con pistolas a mis dos hijos».

«Le retiraron la cobija a Rufo diciéndole que dónde estaba la moto que se había robado. Mi hijo rufo les preguntó que quiénes eran y no les respondieron. Mi hijo Adrián le dijo a Rufo que era el Cicpc y Rufo les preguntó que cuál moto, que ellos no se han robado nada, que él no veía».

Seguidamente, Parada explica que una funcionaria le gritó a Chacón diciéndole que «cómo para robar no estaba ciego», mientras que su hijo Adrián le dijo a esta que ellos no eran ladrones y que Rufo no veía.

«No les importó y los esposaron, sacando a Rufo y Adrián esposados. Les preguntaron sus nombres, ellos les respondieron y dijeron que sí, que ellos eran los roba motos de Táriba. Le arrebataron de las manos de mi madre el teléfono de Rufo y también se lo llevaron junto a su moto perteneciente a Rufo», detalla Parada.

Cuenta la madre que para el momento de la detención ella no estaba en casa y cuando le avisaron, se dirigió al Cicpc donde los habían llevado.

«Pregunté por qué se habían metido sin una orden y que dónde estaban mis hijos. Ingresé a la oficina de hurto de vehículos y tenían a Rufo en una oficina y a mi hijo menor en otra. Los estaban interrogando sin yo estar presente», detalla a Noticiero Digital.

Parada señaló que como su hijo Rufo es discapacitado y el otro es menor, pidió hablar con el jefe al mando, «a los minutos hablé con él y me dijo que había sido una equivocación. Que ellos no eran».

En septiembre de 2020, Rufo Chacón señaló que lo que él sufrió con la pérdida de su vista es el resultado de la represión que se vive en Venezuela por exigir un derecho.

«Solamente quiero que vean como quedé yo después de ir a exigir gas en una protesta pacífica… Esto (su afectación) lo que se ve aquí es la represión en mi país Venezuela, lo que puede ocurrir solo por exigir un derecho básico. Algo muy común, muy normal», dijo.

En ese entonces, avisó que sobre las represalias que había tenido su familia. «No podemos hacer nada porque nos llegan, nos amenazan, nos intentan callar». No obstante, el joven agregó: «Yo no voy a callar».