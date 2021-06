Exclusiva ND | Sutherland: Con la ley de ZEE vendrán capitales rapaces que no dejarán prácticamente nada

Sin acuerdo formal, de gran calado, que intente comenzar la reconstrucción de Venezuela; es probable que, apoyados en la ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE), vengan capitales de dudosa procedencia, algo común en países con condiciones no transparentes y sin estabilidad política-económica.

Esto de acuerdo con el economista Manuel Sutherland, quien en una entrevista con ND acotó que el proyecto en discusión en el seno de la AN/6D, es otro que se mete “sin consultar a sectores económicos fundamentales, sindicatos, gremios, academia y centros”.

Sugiere que se plantea ante la plenaria del Parlamento controlado por el chavismo sin preguntarle a ningún partido de oposición, intentando buscar apoyo. Y quien no lo siga, advierte, “está supuestamente en contra de la patria y el desarrollo”.

Para Sutherland, tendría que haber un proceso completamente distinto para elaborar leyes que realmente atraigan a la inversión nacional y extranjera, “pero con un marco legal sólido”.

Apuesta a cambiar “un montón de leyes de todo el estamento jurídico y no convertir zonas específicas que gocen de ventajas extremas en el sentido arancelario y tributario; incluso con una laxitud muy fuerte en el sentido laboral y ambiental”.

Capitales rapaces

Sutherland precisa que los “capitales rapaces”, como los llamó, vendrán a Venezuela, apoyados en esa ley, y no dejarán “prácticamente nada en el país”.

“Serían capitales rapaces, de entradas y salidas, sin mayor aporte”, acotó.

“Es lo que generalmente sucede cuando las condiciones no son del todo transparentes y cuando no hay una estabilidad política-económica seria, no hay una moneda estable, control en la inflación, salarios medianamente dignos para que la clase obrera se pueda reproducir biológicamente (como diría Karl Marx) y hay muchas leyes y normas que deberían cambiar, incluso a pesar de que las ZEE van a tener una especie de suspensión de leyes, como la de Precios Justos, que es un sinsentido total”, añadió.

Descarta tajantemente que las ZEE generen algún beneficio directo para la población, pero sí que haya estimulación en la construcción de nuevas empresas, pero por las “enormes ventajas relativas a aranceles, impuestos, normas laborales, ambientales, fiscales”.

“Puede ser que se estimule la construcción de nuevas empresas, que generen nuevos empleos. También puede generar arreglos de infraestructura cercana, pudiera aumentar un poco la producción y distribución de mercancías puntuales y quizás pudiera dinamizar zonas puntuales en cuanto a empleos indirectos”, comentó.

Sin embargo, apunta, “se sigue teniendo el problema de saltarse la necesidad de hacer un plan de ajuste macroeconómico, un plan de estabilización; eso sería un plan que pudiera reorganizar la totalidad de la economía, llegar a acuerdos, pedir préstamos”.

Finalizó aclarando que para llegar a eso, “se necesita un plan o un acuerdo político nacional”, y además, dejar el clima de “confrontación estéril” y la pelea “completamente inútil”.

“Esa riña política que tiene arruinado al país”, señaló.

@jherreraprensa