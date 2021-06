Luka Doncic llamó fracasado a Kawhi Leonard luego de donqueo

El jugador de los Dallas Mavericks, Luka Doncic llamó fracasado a Kawhi Leonard luego de burlarlo en el partido del número seis de la serie de los playoffs en la NBA.

Luka Doncic dejó a todo el mundo sorprendido, ya que es uno de los jugadores más respetuoso que tiene la NBA en general y con este gesto evidentemente se vio que le faltó el respeto a Kawhi Leonard en la NBA.

Aquí el dato:

Luka Doncic is mocking Kawhi Leonard and calling him a flopper

— Farbod Esnaashari (@Farbod_E) June 5, 2021