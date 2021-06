Ortega no quiere competencia en Nicaragua: Arresta a otro candidato presidencial este sábado

El portal Infobae informa que el aspirante a la Presidencia de Nicaragua Arturo Cruz fue retenido este sábado en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, de Managua, cuando regresaba de una gira por Estados Unidos, informó su equipo de prensa.

Cruz, precandidato presidencial por la opositora Alianza Ciudadana, arribó a Managua a las 09:00 horas local (15:00 horas GMT), pero tres horas después aún se encontraba en el interior del aeropuerto y sin responder llamadas ni mensajes a su teléfono celular, indicó la fuente.

”Él salió de Estados Unidos, se comunicó al salir, y desde que llegó a Nicaragua no se ha comunicado, hemos intentado llamarle, escribirle, pero no hemos tenido respuesta, lo que sabemos es que está retenido en el aeropuerto, de ahí no sabemos absolutamente nada”, dijo a Efe un vocero del equipo de Cruz.