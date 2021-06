Tarre Briceño: OEA siempre me reclama que le gustaría que tuviésemos más unidad en la oposición

El representante de la AN/2015 ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño, aseveró este viernes que desde el organismo internacional que integra siempre “le reclaman” ya que les gustaría que “tuviésemos más unidad” en la oposición para hacer frente a la administración de Nicolás Maduro.

“Hay un reconocimiento mayoritario al reconocimiento de Juan Guaidó desde la OEA. Se pide que sigan la Constitución. Yo les digo que quiero las mismas condiciones que ellos han tenido en sus países. Nadie en su sano juicio expresa que Venezuela es una democracia donde la gente expresa su postura. OEA siempre me reclama que les gustaría que tuviésemos más unidad en la oposición. El 85% de los venezolanos está de acuerdo en que debemos salir de Maduro, aunque hay que definir los espacios y las medidas que se van a tomar. Todo el mundo tiene algo que decirle a Guaidó en la calle”, expresó Tarre Briceño en una entrevista con Napoleón Bravo.

En torno a la organización que lidera Luis Almagro, el diplomático opositor señala que en la OEA “hay un repudio mayoritario al régimen de Nicolás Maduro. Un desconocimiento general a su gestión tanto a su reelección como a esa AN que pretendieron elegir el año pasado. OEA está constantemente monitoreando la violación de DDHH. La OEA tiene una percepción similar a muchos organismos internacionales. Se requiere que por lo menos 18 miembros se pongan de acuerdo para una medida, pero eso es extremadamente difícil. Eso en la práctica no tiene mayores consecuencias”.

“Es fundamental lo que ha hecho Luis Almagro en la OEA por la democracia de Venezuela. Gracias la tenacidad de Almagro la mayoría de países condenan la situación de Venezuela. Con el Tiar mucha gente tuvo esperanzas, pero se quedaron con los crespos hechos quienes querían que se hiciera una opción militar en Venezuela, y mucho menos en situación de pandemia porque todos los países no iban a estar de acuerdo con eso”, agregó.

Situación de Maduro “difícilmente pudiese ser peor”



Tarre Briceño sostiene que documentos como el de Michelle Bachelet “son incuestionados. La situación de desastre de lo que fue un país prospero en el continente, nadie lo discute. La situación de Nicolás Maduro difícilmente pudiese ser peor. Nadie puede decir hoy en día que Venezuela es víctima del imperialismo. Los aliados de Maduro están más dentro del país que EEUU, nadie puede negar que China, Rusia, Turquía tienen intereses políticos en Venezuela”.

“Todo mundo asume la Responsabilidad de Proteger (R2P), pero son muy pocos los países que se deciden a tomar decisiones en un país como Venezuela donde se ha comprobado la violación de Derechos Humanos. Hay países que están conscientes de lo que pasa en Venezuela, gente que está vinculada en el crimen organizado. Otros países no reconocen que los que mandan en Venezuela son una dictadura”, acotó.

Además recordó la situación actual de la Fanb. “Ellos no se atreven a poner preso a Juan Guaidó, pero ponen presos a sus despachos de presidencia, a quienes trabajan directamente con él, por eso ha habido rotación en ese cargo. A la gente que está luchando le tengo un gran respeto. La intervención militar está descartada. (…) El equipamiento de la Fanb es muy deficiente, su nivel de nutrición es muy bajo, y lo vimos en Apure, que guerrilleros colombianos les están dando la pelea y los tienen en jaque. Militares se enteran que no van a defender el territorio, sino a defender a una banda de narcotraficantes, unas narcoguerrillas enfrentadas entre sí”.

“Si hay esperanza de cambio. Entiendo la desesperanza de muchos con el acceso a vacunas, no tener garantizada sus comidas, no tener acceso a salud médica y todas esas necesidades. Pero no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Guaidó y su equipo hacen todo lo posible por el cambio”, concluyó Tarre Briceño.