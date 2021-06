Citados por Sistema Patria menores de 60 años no fueron vacunados

1194647

Guarenas.- «Embarcados» quedaron los ciudadanos menores de 60 años a los que les llegó el mensaje de texto del Sistema Patria para recibir la vacuna contra el COVID-19 en los dos puntos ubicados en Guarenas, estado Miranda, este jueves 3 de junio, día en que se daba inicio a la segunda fase de inmunizaciones en esta ciudad, y que había sido anunciada el pasado fin de semana por el Gobierno nacional.

La razón es que las dosis de los fabricantes chinos Sinopharm y Sinovac, indicadas por el Gobierno para menores de 60 años, no han llegado a los puntos ubicados en Guarenas.

De acuerdo con información extraoficial de los organizadores, el inventario con el que se cuenta en el municipio Plaza sólo es de vacunas rusas Sputnik V.

En total, Unas 25 personas, aproximadamente, entre trabajadores de la salud y funcionarios públicos, recibieron el mensaje de texto a través del sistema patria; pero no tener 60 años cumplidos, no recibieron la dosis correspondiente, por no haber en stock.

«Esto es un abuso, uno aquí se está exponiendo a contagiarse. Hay que hacer cola afuera y otra cola acá adentro, para que le digan a uno que no lo van a atender», expresó una de las personas citadas por el sistema patria, que no fue vacunada.

En Guarenas fueron habilitados dos puntos para la jornada de vacunación: las escuelas Ambrosio Plaza, en Menca de Leoni, y Creación Trapichito, en el sector 3 de la urbanización con el mismo nombre.

En ninguno de los puntos ha llegado la vacuna china. Las vacunas rusas llegaron el miércoles 2 de junio, cuando se tenía previsto iniciar la jornada, pero por razones de almacenamiento y conservación no fueron aplicadas.

«Nos quedamos embarcados porque aquí nada funciona. Yo tengo una discapacidad en una pierna, no puedo estar viniendo todos los días a ver si llega la vacuna. Hice un sacrificio para venir hoy y me salen con esto, esto es un total desastre, como todo lo que hace este gobierno», exclamó entre molestias Arelis Carmona, quien reside en Trapichito, se identificó como personal del CNE y fue citada por el sistema patria en la escuela Ambrosio Plaza.

Esta noticia es parte del seguimiento al proceso de vacunación contra el COVID-19 que realiza la Alianza Rebelde Investiga (ARI), integrada por El Pitazo, Runrunes y TalCual.

