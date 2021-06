EEUU | Cobby, el chimpancé más viejo en cautiverio en EE.UU., muere en California

Cobby, el chimpancé más viejo en cautiverio en Estados Unidos, murió en el Zoológico de San Francisco, California a la edad de 63 años, anunciaron este domingo funcionarios del zoológico.

La causa de la muerte del macho aún se está determinando, pero el chimpancé recientemente había estado enfermo.

“Cobby, un alma gentil, trajo una presencia tranquilizadora a nuestro grupo de siete (chimpancés) y fue un compañero protector de Minnie y Maggie, con quienes vivió durante 42 años”, dijo el Zoológico de San Francisco en un sentido mensaje en su cuenta de Twitter.

We are heartbroken to share the sad news of the passing of our beloved Cobby, 63-year-old male chimpanzee. Cobby, a gentle soul, brought a calming presence to our troop of seven and was a protective companion to Minnie and Maggie, who he lived with for 42 years. pic.twitter.com/WLFoJk9e1u

— San Francisco Zoo (@sfzoo) June 6, 2021