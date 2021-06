Julián Gil destapó la enfermedad mental que sufre Marjorie de Sousa

El actor argentino Julián Gil afirmó el miércoles que su expareja y madre de su hijo Matías, la actriz venezolana Marjorie de Sousa, padece de un síndrome mental.

“Yo creo que la gente también debe de entender que la señora padece una enfermedad que es alienación parental, son millones de personas que lo padecen. Mientras no concienticen que es una enfermedad, Matías y yo vamos a seguir separados”, dijo el actor durante una entrevista para Televisa.

En este sentido, Gil aseguró que lleva tres años sin poder ver a Matías. “Tampoco es que lo extrañe, porque no puedes extrañar algo que no conoces, alguien con quien no has hecho vínculo. Me encantaría extrañarlo”, agregó.

Al ser cuestionado sobre cómo pasará el Día del Padre, el actor señaló que lo celebrará como lo ha hecho en otras fechas, con las personas que quiere: Julian Jr. y Nicolle, sus hijos mayores, a quienes describió como personas “espectaculares”.

Recientemente en entrevista para el programa Hoy, Marjorie de Sousa evitó tocar sobre un posible reencuentro con Julián Gil, con quien comparte la misma televisora.

“Gracias a Dios siempre he estado muy bien, ha sido un proceso de aprendizaje, un proceso de crecimiento que agradezco a todas las personas involucradas”, dijo Sousa evitando responder a la pregunta realizada por los presentadores.

El actor argentino perdió la custodia total de su hijo Matías, dejando a Sousa toda la responsabilidad, pero recibiendo un apoyo económico por parte de Gil.

Julián Gil y Marjorie de Sousa sostuvieron una relación intermitente desde 2006 hasta 2017, mismo año n el que nació su hijo Matías Gregorio. Desde entonces, han mantienen una dura batalla legal por su custodia.

Actualmente, Marjorie tiene un noviazgo con el empresario Vicente Uribe, y Gil tiene una relación con la comentarista Valeria Marín.

Únete a nuestro Canal en Telegram