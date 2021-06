Luka Doncic rompe por mucho récord de LeBron James

Los Dallas Mavericks volvieron a ser eliminados temprano en los playoffs, ya que perdieron un difícil Juego 7 contra Kawhi Leonard y Los Angeles Clippers. Sin embargo, definitivamente no fue por Luka Doncic. El base All-Star de Dallas estuvo maravilloso durante toda la serie y rebasó un récord que anteriormente tenía la superestrella LeBron James.

Aquí el dato:

He’s more than 1 year younger than the next player. pic.twitter.com/FigYYPeb24

Youngest player ever with 40+ points in a Game 7:

Desafortunadamente, los Clippers ganaron partidos consecutivos para ganar la serie y avanzar, pero Luka Doncic les dejó saber a todos, una vez más, que él es el verdadero negocio y uno de los mejores talentos de toda la NBA.

Luka Doncic fue irreal todos los juegos mientras lidiaba con una lesión persistente y la culminó con una actuación irreal de 46 puntos y 14 asistencias en el Juego 7, ya que terminó 17-30 desde el campo en 44 minutos de acción.

Luka has 5 40-point playoff games. That’s more than:

Damian Lillard

Carmelo Anthony

Tracy McGrady

Kyrie Irving

Paul Pierce

Ray Allen

Vince Carter

Tim Duncan

Karl Malone

Doncic has played only 13 career playoff games. The players above have played at least 50. pic.twitter.com/K62BXTVaEi

— StatMuse (@statmuse) June 6, 2021