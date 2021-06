Rufo Chacón cuenta como lo trató el Cicpc

El joven Rufo Chacón relató este sábado la detención que sufrió de parte de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) por supuestamente robarse una moto.

El director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, publicó el video en su cuenta de Twitter. Chacón manifestó que funcionarios del Cicpc se metieron en su casa y lo acusaron de robarse una moto.

Chacón resalta que los funcionarios no tenían orden de allanamiento cuando entraron a su casa y lo sacaron de su cama.

“Me encontraba durmiendo (…) me quitan la sábado y me dicen ‘párate, párate, párate’. Yo pregunto ¿quién es? y nadie me responde nada. Vuelvo a preguntar y nada. Hasta que mi hermano dice ‘mi hermano es ciego, no ve'”, dijo Chacón.

Recordemos que Rufo Chacón perdió la vista a manos de agentes policiales; quienes le dispararon perdigones en el rostro por protestar ante la ausencia de gas en su comunidad en el estado Táchira.

Asimismo, Tarazona condenó la acción de los funcionarios y exigió que se castigue a quienes “una vez más violaron sus derechos humanos”.

Relato de Rufo Chacón tras otra actuación perversa del Estado en su contra, desde @fundaredes_ deploramos este hecho, exigimos que se castigue a quienes una vez más violaron sus derechos humanos. pic.twitter.com/nWhtUOAR6i — Javier Tarazona (@javiertarazona) June 5, 2021

Anteriormente, la madre del joven, Adriana Parada, explicó que los funcionarios le preguntaba a Rufo, “¿dónde estaba la moto que él se había robado?”. Y Rufo les decía, ¿Qué? ¿cómo así?, que él no veía, decía… Otro funcionario le dijo, sí ciego, pero roba motos, y el hermano le explicó que él no veía y no había hecho nada”.

De acuerdo al relato de Adriana Parada, los jóvenes fueron esposados y llevados a la sede del cicpc de San Cristóbal, “los sacaron de aquí de la casa (…) hasta que yo llegué al Cicpc y después me dijeron que disculpara”.

La madre de Rufo Chacón asegura que los funcionarios les pidieron disculpas por la situación, pero mientras eso ocurría los hermanos permanecieron detenidos por aproximadamente hora y media.