Tim Tolman Navegantes del Magallanes 2021 noticias recientes historia Liga Venezolana de Béisbol Profesional

Si bien los Navegantes del Magallanes tuvieron a otros mánagers además, de Tim Tolman en los años noventa (1990s) en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) como Rick Down, Rick Sweet, John Tamargo, Alfredo Pedrique y Phil Regan, ninguno como Tolman.

Tim Tolman no solamente sacó a flote a los Navegantes del Magallanes del dique seco en cuanto a campeonatos en la LVBP después de 14 años de naufragios, sino que también aprovechó la generación dorada de peloteros de los turcos en los años noventa (1990s) en la Liga Venezolana tan de oro como el amarillo de los eléctricos y les dio la confianza que necesitaban poniéndolos a jugar como titulares como el caso de Clemente Álvarez, con quien se cortó la importación de catchers, y de quien Tolman decía que era el verdadero capitán del navegante.

Como Eddy Díaz, a quien puso de titular a partir del juego 3 de la final 93-94 de la LVBP entre los Navegantes del Magallanes y su eterno rival los Leoens del Caracas, por encima del veterano, el famoso, popular y recordado, el primo Edgar Naveda, y Díaz le respondió a Tim Tolman tanto al bate como a la defensiva en especial en el tercer juego y en el juego 6 ofensiva y defensivamente respectivamente.

Como Oscar Manacho Henríquez, a quien Tim Tolman hizo su preparador en la temporada 95-96 de la LVBP, y comenzó a perfilar como futuro cerrador de los Navegantes del Magallanes.

Como Richard Hidalgo, de quien Tim Tolman comenzó a aprovechar su defensiva con los Navegantes del Magallanes mientras explotaba ofensivamente como acabó haciéndolo especialmente en la segunda final ante el eterno rival en la temporada 1996-97 de la LVBP. Aún recuerdo perfectamente como si hubiera sido anoche la descripción de un abrazo entre Tolman e Hidalgo descrito por Dámaso Blanco en una transmisión radiofónica del circuito de los bucaneros después que los filibusteros ganaran un juego con un tiro al home de Richard, a quien no le había gustado una decisión que tomó Tolman antes en el juego mientras Hidalgo bateaba y que Blanco describió como un abrazo de hacer las paces. De igual forma recuerdo las palabras de Tim después de ganar el campeonato 93-94 al dedicarle el mismo a Alberto Parjus y su familia, “el más grande magallanero en el mundo”.

Como Raúl Tucupita Marcano, a quien Tim Tolman hizo su primer bate en plena final de la temporada 1993-94 de la LVBP ante la ausencia de Brian Hunter, quien había sido su número uno en el lineup a lo largo y ancho de esa campaña, y Marcano le respondió a Tolman bateando nada más y nada menos que de 20-10 (.500).

Como Melvin Mora, a quien Tim Tolman puso como centerfielder (jardínero central) nada más y nada menos que en el juego 6 de la final 93-94 de la LVBP con los Navegantes del Magallanes en su astillero el estadio José Bernardo Pérez de la ciudad de Valencia con la serie abajo 2-3 para los marinos y ya saben lo que hizo Mora con su famosa, inolvidable y popular atrapada ante batazo de Omar Vizquel, que quedó inmortalizada como la atrapada de Melvin Mora o la atrapada a lo Melvin Mora.

Como Luis Raven, a quien a Tim Tolman puso en el leftfield (jardín izquierdo) de los Navegantes del Magallanes y a partir de ahí Raven comenzó a hacer una carrera como slugger en la LVBP ganando ese año el Novato del Año, siendo segundo en la votación al premio a Jugador Más Valioso (MVP) tan solo detrás de nada más y nada menos que de Luis Sojo, temporada que redondeó con el campeonato ante el equipo que no le dio el chance de jugar a diario, lo que sí hizo Tolman, y que además, lo vendió a su eterno rival.

Además, Tim Tolman se apoyó en Iván Arteaga, Oscar Azocar, Álvaro Espinoza, Andrés Espinoza, Jason Grismley, Chris Hatcher, John Hudek, Erick Ojeda, Al Osuna, Alexander Melchor Pacheco Juan Carlos Pulido, José Villa, Donne Wall entre otros para hacer a los Navegantes del Magallanes campeón de la temporada 93-94 de la LVBP con las famosas y recordadas siete carreras, en el séptimo inning del séptimo juego de la final para el séptimo campeonato de los turcos.

Además, Tim Tolman sentó las bases como mánager para que los Navegantes del Magallanes fueran exitosos en los años noventa (90) en la LVBP, en especial entre el 1994 y 1997, ya que también puso a jugar y aprovechó el talento de peloteros tanto jóvenes, novatos, prospectos y veteranos como: Edgardo Alfonzo, Juan Francisco Castillo, Raúl Chávez, Alejandro Freire, Ramón García, Carlos Guillén, Carlos El Tapón Hernández, José Francisco Malavé, Carlos Mendoza, Edgar Ramos, entre otros, mismo que aprovechó también John Tamargo para hacer campeón a los eléctricos en la 96-97.

Si bien también dicen famosa y popularmente que el hubiera no existe, pero considero, creo y siento que de a Tim Tolman no habérsele presentado asuntos personales ineludibles en las temporadas 94-95 y 95-96 de la LVBP mismas que no pudo completar con los Navegantes del Magallanes, hoy quizás el navegante fuera el único equipo con cuatro campeonatos seguidos en la LVBP, con el permiso y mucho respeto para el eterno rival en la 94-95, aunque también se tuviera que haber visto si los bucaneros hubieran tenido la misma reacción en la final 95-96 ante los Cardenales de Lara si Tolman hubiera seguido como mánager de los filibusteros en especial por su insistencia con Tyrone Woods, mismos que le impidieron y le costaron a Tim seguir dirigiendo a los filibusteros al menos en la campaña 96-97 y posteriormente.

De igual forma siempre recuerdo lo que me escribió el magallanólogo Alfonso Tusa que a Tim Tolman hay que hacerle una estatua en el José Bernardo Pérez, y mientras la directiva de los Navegantes del Magallanes decide o no hacer eso lo que si debería es exaltar a Tolman al Salón de la Fama de los marinos este mismo año.

Y así recuerdan a Tim Tolman, Álvaro Espinoza y Don Gregorio Machado parte de aquellos inolvidables Navegantes del Magallanes de los noventa (90) en la LVBP:

“Fue un buen compañero cuando jugamos juntos con los Tigres de Aragua, un buen hombre, un buen padre, buen esposo, un buen amigo y uno de los mejores mánagers que me ha managado a mí en la liga de invierno, compartí con él hace tres años creo en Arizona que nos vino a visitar en el Fantasy Camp de los Indios, vino con su esposa y ya estaba un poco mal, estaba un poquito recuperado, pero tenía el Mal de Párkinson terrible, fue uno de los mejores, fue el mejor mánager del Magallanes, lo mejor de todo es que era tremenda persona, una de las mejores personas con las que yo he tratado, ese era Tim Tolman, mi amigo, mi compañero, el mánager, de todo, pero así es la vida, uno nace y cuando papá Dios lo manda a buscar a la mejor vida uno tiene que aceptar y ya gracias a Dios él está descansando allá con papá Dios y que en paz descanse mi gran amigo Tim Tolman”, Álvaro Espinoza.

“Una magnífica persona, muy callado y buen amigo. Muy profesional. Solamente que en la final contra Lara fue a EEUU a resolver un problema familiar y no regresó nunca. Paz a su alma”, Gregorio Machado.

“Gracias a él me di a conocer en mi país con los Navegantes del Magallanes, fue el que creyó en mí cuando era novato y me dio la confianza de jugar en la liga venezolana”, Carlos El Tapón Hernández.

“Lo más importante fue la confianza que le transmitía tanto a los jugadores para que se divirtieran jugando cada juego y a nosotros como técnicos la libertad de cómo llevar a cabo cada una de nuestras responsabilidades, esa fue su clave de éxito”, Roberto Espinoza.

Imagen Navegantes del Magallanes y Grupo UN.