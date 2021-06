Beneficios de desmaquillarse antes de dormir

El maquillaje es algo que las mujeres llevan desde épocas pasadas. Desde usar maquillajes a base de colorantes naturales, hasta los productos cosméticos que conocemos hoy en día, han sido llevados por hombres y mujeres, lo que nos hace lucir y sentirnos mejor y seguros de nosotros mismos.

Pero así como nos maquillamos, el quitarnos el maquillaje cuando termina el día, es un paso tan o más importante que lucir bellas.

Durante la noche, nuestro cuerpo se repara y renueva, y cuando dejamos el maquillaje puesto, no podrá eliminar células muertas ni otorgarnos frescura, ya que la piel tendrá una capa obstruyendo los poros.

Esto traerá como consecuencia que nuestra piel luzca opaca, deshidratada, irritada, con envejecimiento prematuro, con espinillas y puntos negros.

Así que todas las noches antes de dormir, o al culminar la jornada diaria de actividades, es importante que lleguemos a casa y nos quitemos el maquillaje del rostro con productos adecuados para esto e hidratar adecuadamente.

Pasos para un desmaquillado

Antes de hablarte de los beneficios que obtendrá nuestra piel si la desmaquillamos a diario, te explicaremos la forma correcta de desmaquillarte.

Comienza la rutina (sí, porque el desmaquillado deber ser una rutina) lavando tu rostro con agua y jabón suave, especial para tu tipo de piel. Con este paso eliminaremos la mayoría del maquillaje y toda la polución acumulada del día y cualquier otra impureza.

Debes desmaquillar el área de los ojos con productos especiales para esta área, y el resto del rostro con el desmaquillante para rostro. Comienza eliminando la máscara de pestañas antes de seguir con los párpados.

Los labios podrás desmaquillarlos con leche desmaquillante en un disco de algodón. Así eliminaras el resto de carmín que haya quedado en ellos luego del lavado con agua y jabón.

Si te gusta el agua micelar, también puedes usarla para retirar el resto de maquillaje que haya quedado en tu cara.

Una vez terminado el desmaquillado, asegúrate de usar una crema hidratante.

Beneficios de desmaquillarnos

Piel libre de impurezas: al quitarnos el maquillaje eliminará todas las impurezas que hay en nuestro rostro, permitiendo regenerar las células muertas de la piel y una adecuada oxigenación.

Eterna juventud: sí, el desmaquillarse es unos de los secretos de la eterna juventud. Expertos aseguran que por cada día que no eliminamos el maquillaje antes de dormir, la piel envejecerá cinco días.

Sin acné: No importa la edad que se tenga, al tener una piel con impurezas estaremos propensos a la aparición de acné, que no es más que la acumulación de impurezas en los poros. Eliminando el maquillaje evitaremos tener una piel llena de poros con grasa sebácea y puntos negros.

Ojeras: no solo el cansancio o herencia son causantes de las desagradables ojeras. El no retirar el maquillaje hará que si ya tenemos ojeras, estas luzcan cada vez más oscuras, y si aún no las tienes, con la acumulación del maquillaje continuo, harás que los pequeños vasos debajo de la piel se engrosen y marquen la sombra bajo tus ojos.

Pestañas: la acumulación de máscara de pestañas hará que las mismas se deshidraten, causando su debilidad y que se vuelvan más finas, lo que hará que se caigan o quiebren. Si no tienes desmaquillante especial para el área de los ojos, podrás retirar el maquillaje usando aceite s especiales, lo que hará que se elimine todo el maquillaje y las fortalecerá al mismo tiempo.

Piel sana: al exponer todo lo anterior, está de más decir que al eliminar el maquillaje de nuestro rostro a diario nos hará tener una piel sana, evitando complicaciones dermatológicas como intolerancia a algunos productos químicos presentes en los cosméticos, dermatitis o alergias, piel escamosa, piel ultrasensible o rojeces.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial

Apóyanos Compartiendo :