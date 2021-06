Daniel Sarcos confiesa que se divorció por infidelidad

Daniel Sarcos y su novia Alessandra Villegas estuvieron debatiendo sobre la infidelidad y el perdón en pareja en su más reciente video del podcast Esto es lo que hay, en donde ambos venezolanos se han visto realizando discusiones sobre los tópicos más interesantes del convivir en pareja.

Acerca del tema, Villegas expuso que ella había cometido infidelidad en su pasado, sin embargo, aclaró que fue perdonada por su pareja y esto les hizo continuar la relación por otro periodo de tiempo. No obstante, con el paso del tiempo decidieron terminar porque “se pierde el respeto”.

Luego, Sarcos aclaró que él sí perdonaría una infidelidad y argumentó que los hombres necesitan varias oportunidades en ese tema debido a que es un estigma que se encuentra en la sociedad.

Él confesó que ha sido infiel anteriormente “Sí, muchas veces (…) no todos (los divorcios), son tantos, pero sí, yo lo reconozco, he fallado como ser humano (…) reconozco que he sido un terrible ser humano, he sido un hombre bajísimo, un ser humano despreciable, pero hasta el hombre más despreciable merece una segunda, tercera, cuarta y quinta oportunidad”.

Únete a nuestro Canal en Telegram